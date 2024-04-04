Популярная американская певица впервые вошла в список самых богатых людей мира

По данным Forbes World's Billionaires List, звезда стала первой певицей, которая только путем написания и исполнения песен оказалась в списке мировых миллиардеров.

До этого Свифт получила статус «мегазвезды». На ее счету немало мировых наград, в частности она получила «Грэмми» как певица, которая четыре раза получала приз за альбом года. Кроме того, альбом «1989» стал самой продаваемой виниловой пластинкой в 2023 году.

В прошлом году Свифт стала «Человеком года 2023» по версии журнала «Time» и одной из самых влиятельных женщин мира рейтинга Forbes. В дополнение, знаменитость побила все рекорды и получила крупнейшее в истории роялти от музыкальной платформы «Spotify» в размере 100 млн долларов.