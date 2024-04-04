СМОТРИТЕ ⟩ Хью Джекман опубликовал странное послание – фанаты уверены, что оно связано с его разводом

В посте два фото - портреты звезды крупных планом - и короткое видео напольного покрытия. «Еще» - гласит загадочная подпись. Поклонники поспешили выразить беспокойство: «Хороший пол, Хью?», «Ты в порядке?», «Это сердечный приступ?». Нашлись, впрочем, и те, кто решил подшутить над бедным Хью. «Мне нравится, что ты делаешь публикации в любом настроении», - написал подписчик. «Бро просто не может уснуть и посреди ночи выкладывает случайные фотки», - предположил еще один.