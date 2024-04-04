СМОТРИТЕ ⟩ Хью Джекман опубликовал странное послание – фанаты уверены, что оно связано с его разводом

В прошлом сентябре о разводе объявила одна из, казалось, самых крепких пар Голливуда - Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. В браке они прожили 27 лет. Но горевал актер недолго: инсайдеры рассказывали, что между ним и бродвейской звездой Саттон Форест, его коллегой по мюзиклу «Музыкант», промелькнула искра. Однако после недавней публикации Хью поклонники засомневались, что он в порядке, пишет Daily Mail.
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В посте два фото - портреты звезды крупных планом - и короткое видео напольного покрытия. «Еще» - гласит загадочная подпись. Поклонники поспешили выразить беспокойство: «Хороший пол, Хью?», «Ты в порядке?», «Это сердечный приступ?». Нашлись, впрочем, и те, кто решил подшутить над бедным Хью. «Мне нравится, что ты делаешь публикации в любом настроении», - написал подписчик. «Бро просто не может уснуть и посреди ночи выкладывает случайные фотки», - предположил еще один.
Загадочную публикацию актер, кстати, не удалил, но скрыл комментарии. Позже в Instagram актера появилась еще одна публикация, благо растолковать которую уже легко. «Привет», - подписал Хью свой портрет. С чем связана такая активность актера в соцсетях - шальным настроением или большими проблемами, - остается только догадываться.