«НЕ РУБИТЕ СПЛЕЧА!» ⟩ Эстонский нумеролог раскрыла тайну магической даты 04.04.2024

В астрологии и нумерологии 2024 год принято считать годом кармы. И хотя многие трактуют слово «карма» как что-то негативное, это не так. Елена Виноградова объясняет, что карма - это не только про наказания, но еще и про подарки. «Каждый из нас выбирает сам: живет ли он с хорошей кармой или получает постоянно какие-то подзатыльники», - говорит нумеролог.