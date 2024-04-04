Четверг, 4 апреля 2024 года, - волшебная дата не только потому, что она зеркальная, но и потому, что сумма даты и месяца равна восьмерке, чему также равна сумма 2024 года. Что скрывает в себе эта магическая дата, а также чего стоит избегать в этот день, рассказала эстонский нумеролог, ведущая трансформационной игры и куратор онлайн-обучений Елена Виноградова.
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«НЕ РУБИТЕ СПЛЕЧА!» ⟩ Эстонский нумеролог раскрыла тайну магической даты 04.04.2024
В астрологии и нумерологии 2024 год принято считать годом кармы. И хотя многие трактуют слово «карма» как что-то негативное, это не так. Елена Виноградова объясняет, что карма - это не только про наказания, но еще и про подарки. «Каждый из нас выбирает сам: живет ли он с хорошей кармой или получает постоянно какие-то подзатыльники», - говорит нумеролог.