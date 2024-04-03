В Страстную пятницу Кайтселийт провел учения на стрельбище в Клоога, что возмутило местных жителей. «Выясните, каковы христианские ценности в нашей стране? Почему такие учения проводятся во время праздников?», - требуют ответов люди. По словам представителей Кайтселийта, они не получили ни одного негативного отзыва.
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Люди возмущены тем, что Кайтселийт проводил учения по стрельбе в Страстную пятницу
В редакцию Elu24 обратился гражданин, разозленный Кайтселийтом. Он направил нас на страницу Facebook волости Ляэне Харью, где был размещен пост, информирующий людей о том, что 29 марта с 10.00 до 15.00 в Клоога будут проводиться учения по стрельбе из оружия с глушителем.