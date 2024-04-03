Люди возмущены тем, что Кайтселийт проводил учения по стрельбе в Страстную пятницу

В редакцию Elu24 обратился гражданин, разозленный Кайтселийтом. Он направил нас на страницу Facebook волости Ляэне Харью, где был размещен пост, информирующий людей о том, что 29 марта с 10.00 до 15.00 в Клоога будут проводиться учения по стрельбе из оружия с глушителем.