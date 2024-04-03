Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился новым домашним видео в своих соцсетях, об этом пишет Rus.tvnet.
ВИДЕО ⟩ «Браво, Гарри»: Галкин и Пугачева показали новое развлечение сына
В ролике сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой строит фигуру из игральных карт. Мальчик показывает, что у него остается одна карта. После он толкает ее, и все остальные карты начинают падать следом, образуя на стеклянном столе причудливый узор.
«Как круто!» - кричит Гарри. На фоне слышен голос Примадонны: «Браво, Гарри!».
Видео снято в домашней обстановке.
Ранее Галкин привез для сына новый конструктор LOZ на 5 тысяч деталей. «В этом конструкторе детали еще меньше, чем в "Лего"», - отметил он. На фоне также слышен комментарий Аллы Пугачевой: «Да это вообще!».
Пока Максим Галкин с Гарри собирали конструктор, Лиза с мамой играли в карты. «Кто выигрывает?» - поинтересовался юморист у дочери, добавив, что у нее хорошие карты на руках.
После в ролике Гарри признался, что конструктор собирает папа, а он в этот момент играет в видеоигры: «Папа подарил мне конструктор, и как приз он доложен его собирать. Это как утешительный приз».
Напомним, детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 10 лет.
В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.
Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ним с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».