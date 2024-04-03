ВИДЕО ⟩ «Я посадила их в инвалидные кресла!» Эстонским студентам-архитекторам напомнили о важности доступности зданий

Рассказывали о реальной жизни и историях людей

На семинаре Хендра рассказала студентам о том, как доступность влияет на выбор школы молодыми людьми с особыми потребностями. Люди с ограниченными возможностями передвижения также могут выбирать место работы и проживания с учетом доступности. «Мы показали как хорошие, так и печальные примеры из Эстонии и других стран, а также возможные решения», - говорит Хендра.

Хендра надеется, что ее семинары изменят сознание людей, и доступность станет обычным явлением повсюду, чтобы люди с ограниченными возможностями передвижения могли передвигаться там, где они хотят, и ходить туда, куда они хотят, а не только туда, куда они могут.

«Я также хотел бы отметить, что у меня, как у потребителя, есть право сообщить о неадекватном решении или его отсутствии в службу защиты прав потребителей, и они могут открыть соответствующую процедуру. Все имеет свои последствия», - намекает Хендра.

Студенты-архитекторы разъезжают в инвалидных креслах

Хендра рассказала Elu24, как она дала студентам-архитекторам попробовать передвигаться на инвалидных колясках и преодолевать пандусы с разным уклоном. Она также рассказала, что попросила студентов представить ситуацию, когда они не смогут попасть на мероприятие, на которое хотели бы попасть, например, на баскетбольный матч, потому что в спортивном зале нет для этого условий.