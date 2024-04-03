Хендра Рауд, страдающая тяжелым мышечным заболеванием, провела семинар для студентов архитектурного факультета Таллиннской высшей технической школы, поставив их в равные условия с людьми с ограниченными возможностями передвижения. «Доступность должна стать обязательным элементом учебной программы по архитектуре и инженерному делу!», - требует Хендра. Видеозапись ее семинара уже набрала более миллиона просмотров в Instagram.
ВИДЕО ⟩ «Я посадила их в инвалидные кресла!» Эстонским студентам-архитекторам напомнили о важности доступности зданий
22-летняя Хендра Рауд страдает от тяжелого заболевания мышц, которое называется СМА, или спинальная мышечная атрофия. Диагноз СМА был поставлен Хендре, когда ей было всего полтора года. «СМА - это болезнь, при которой мышцы истощаются, прогрессирует на протяжении всей жизни и обычно заканчиваются мучительной смертью, когда отказывают легкие», - описывает свое состояние Хендра.
Из-за этой болезни он может передвигаться только с помощью инвалидного кресла, но это не помешало ей осуществить свои мечты. Сегодня она стала общественным деятелем. Она настоящая активистка и, несмотря ни на что, еще и модель.
Одно ее видео в Instagram набрало более миллиона просмотров. «Это очень большое достижение по эстонским меркам», - говорит Хендра. Видео было снято в Таллиннской высшей технической школе, где она проводила семинар о важности доступности строений для студентов-архитекторов.
Хендра вместе со студенткой архитектурного факультета Ивикой Пууст обнаружили, что в учебной программе по архитектуре доступность не упоминается. «Поэтому нас удивляет, что при строительстве нового здания не учитываются такие простые принципы доступности, как пандус и доступ для инвалидов», - добавляет Хендра.
Поэтому девушка решила найти способ показать студентам-архитекторам, как сильно доступность влияет на людей с особыми потребностями. Такой возможностью стал семинар, организованный Таллиннской высшей технической школой (TTK). «Ивика Пууст, которая уже четыре года является студенткой архитектурного факультета, связалась со мной в связи со своей дипломной работой, и возникла идея, что я могла бы пойти и рассказать о доступности студентам TTK во время семинаров Дней открытых дверей», - объясняет Хендра.
Рассказывали о реальной жизни и историях людей
На семинаре Хендра рассказала студентам о том, как доступность влияет на выбор школы молодыми людьми с особыми потребностями. Люди с ограниченными возможностями передвижения также могут выбирать место работы и проживания с учетом доступности. «Мы показали как хорошие, так и печальные примеры из Эстонии и других стран, а также возможные решения», - говорит Хендра.
Хендра надеется, что ее семинары изменят сознание людей, и доступность станет обычным явлением повсюду, чтобы люди с ограниченными возможностями передвижения могли передвигаться там, где они хотят, и ходить туда, куда они хотят, а не только туда, куда они могут.
«Я также хотел бы отметить, что у меня, как у потребителя, есть право сообщить о неадекватном решении или его отсутствии в службу защиты прав потребителей, и они могут открыть соответствующую процедуру. Все имеет свои последствия», - намекает Хендра.
Студенты-архитекторы разъезжают в инвалидных креслах
Хендра рассказала Elu24, как она дала студентам-архитекторам попробовать передвигаться на инвалидных колясках и преодолевать пандусы с разным уклоном. Она также рассказала, что попросила студентов представить ситуацию, когда они не смогут попасть на мероприятие, на которое хотели бы попасть, например, на баскетбольный матч, потому что в спортивном зале нет для этого условий.
По словам Хендры, самым интересным было поставить студентов-архитекторов в ситуацию, когда они должны были оценить свой институт и всю школу. «Мы прорабатывали сценарии. Например, если случится пожар, какой у вас первый доступный выход, туалеты для инвалидов, есть ли о них информация, можно ли заниматься в вашем классе и т.д.».
Хендра, которая сама каждый день пользуется инвалидной коляской, осталась очень довольна семинаром, поскольку, по ее словам, студенты осознали, насколько отсутствие необходимых условий ограничивает свободу людей. Это привело к дискуссии о том, как лучше проектировать здания в будущем.
Хендре очень понравилась статья главного редактора Elu24 и ведущей Kuuuurija Катрин Луст о том, как она пыталась найти место, где можно поесть с ребенком в Старом городе Таллинна. «Но она увидела, как мало об этом думали, и речь не только о лестницах, но и о том, насколько узкие дверные проходы».
Доступность также важна для наших родителей
Каждый из нас может оказаться в неожиданной ситуации, когда самостоятельная мобильность невозможна или ограничена. Хендра привела пример того, что пожилые люди также испытывают трудности с передвижением. «Старение - это естественная часть нашей жизни!», - подчеркивает Хендра.
Она считает, что даже молодые люди должны думать о своих родителях, чтобы те не переживали из-за старости и могли беспрепятственно передвигаться по дому или покупать продукты в магазине.
«Они также хотят увидеть своих внуков. Жизнь не должна заканчиваться со старостью. Давайте не будем внушать им чувство вины, что они - обуза», - добавляет Хендра.
Хендра говорит, что ей приходилось сталкиваться с разговорами о том, что людей с ограниченными возможностями передвижения слишком мало. "Вопрос в том, что если нет условий доступности, есть ли у них способ заявить о себе?"
Она хочет, чтобы другие школы приглашали его выступить с презентацией, будь то классный руководитель или урок мобильности, чтобы увеличить число людей, понимающих важность доступности.