Поймала три пули: собака-робот помогла полицейским задержать преступника

В США робот-пес по кличке Роско получил три пули из винтовки, помогая обезвредить преступника в штате Массачусетс. Об этом пишет USA Today.

Четвероногий робот Spot принял участие в операции по задержанию вооруженного мужчины, который укрылся в жилом доме. Робот первым двинулся вперед, чтобы встретить правонарушителя, открыв входную дверь. Роско передавал изображения с видеокамеры полицейским, которые управляли им. Увидев робота, преступник опрокинул его ударом ноги, но тот быстро поднялся и последовал за неизвестным на второй этаж.

«Когда подозреваемый с явным удивлением осознал, что робот стоит за ним на лестнице, он снова сбил его с ног, а затем направил винтовку в сторону Роско», - говорится в сообщении полиции.

Предполагаемый преступник трижды выстрелил в робота, после чего связь с ним была потеряна. Подозреваемый также попытался уничтожить «напарника» Роско, другого робота-сапера, но не попал в него.

В результате сотрудники спецназа задержали мужчину, применив слезоточивый газ. По их утверждениям, Роско сыграл ключевую роль в проведении операции и успешно выполнил свою задачу.

До этого инцидента в робота Spot никогда не стреляли, сообщила компания производитель Boston Dynamics.

«Мы рады, что единственной жертвой в тот день стал наш робот», - заявил ее представитель.