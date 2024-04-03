ЛЕНИТЬСЯ И СУЕТИТЬСЯ ⟩ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты апреля

Месяц Земляного Дракона по китайскому календарю состоит полностью из стихии Земли, что окажет свое влияние на нас всех. В предыдущих месяцах в небесных стволах был Огонь, который давал активность, амбиции и стремление быстро действовать, а вот сейчас Земля нас всех притормозит - процессы замедлятся и люди будут больше лениться или суетиться. Но для тех, кто планомерно двигается к своим целям сейчас не время останавливаться и лениться, можно просто немного сбавить темп. Продолжайте движение вперед и посвятите апрель доведению начатых проектов до конца, чистке хвостов, чтобы с мая вновь заниматься новыми проектами.