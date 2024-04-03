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ЛЕНИТЬСЯ И СУЕТИТЬСЯ ⟩ Астролог Ольга Кирну указала жителям Эстонии на важные даты апреля

Limon.ee
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Ольга Кирну
Ольга Кирну Фото: Из личного архива

Уже завтра начинается последний месяц весны по китайскому календарю, месяц Земляного Дракона (4 апреля - 4 мая). Китайский астролог, фэншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee.

Месяц Земляного Дракона по китайскому календарю состоит полностью из стихии Земли, что окажет свое влияние на нас всех. В предыдущих месяцах в небесных стволах был Огонь, который давал активность, амбиции и стремление быстро действовать, а вот сейчас Земля нас всех притормозит - процессы замедлятся и люди будут больше лениться или суетиться. Но для тех, кто планомерно двигается к своим целям сейчас не время останавливаться и лениться, можно просто немного сбавить темп. Продолжайте движение вперед и посвятите апрель доведению начатых проектов до конца, чистке хвостов, чтобы с мая вновь заниматься новыми проектами.

Главные органы апреля - желудок, селезенка и поджелудочная железа. Обратите на них чуть больше внимания, особенно если ранее были проблемы.

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