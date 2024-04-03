«Почему так долго?» - спрашивают любопытные граждане, которым интересно, почему женщина, подозреваемая в том, что бросила ребенка в Сууре-Ляхтру, до сих пор не доставлена в Эстонию.
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Люди ломают голову: почему так долго не могут доставить в Эстонию женщину, подозреваемую в преступлении в Сууре-Ляхтру?
Советник прокуратуры Лисанна Мяннилаан сообщила редакции, что экстрадиция осуществляется на основе взаимного сотрудничества между Эстонской Республикой и Королевством Марокко, но поскольку у Эстонии нет договора об экстрадиции с Марокко, для эстонских властей это сотрудничество является новым.