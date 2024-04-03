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НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Илья Аксельрод выступит в Таллинне при поддержке местных талантов

Limon.ee
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Илья Аксельрод.
Илья Аксельрод. Фото: Промо.

Пятого апреля в Таллинн со своими стендап-концертом «Нам надо поговорить» приедет известный израильский стендап-комик, участник популярных юмористических шоу Илья Аксельрод. На одну сцену с Ильей выйдут и лучшие местные комики.

Уже в эту пятницу в кинотеатре Sõprus состоится выступление популярного израильского стендап-комика Ильи Аксельрода с программой «Нам нам надо поговорить».

Сюрпризом и дополнительной радостью для таллиннских зрителей станет участие в концерте лучших местных комиков из Best Stand Up - на разогреве у Ильи выступят Данила Ольховиков и Александр Чуприн.

Это будет огненный вечер!

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