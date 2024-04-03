Пятого апреля в Таллинн со своими стендап-концертом «Нам надо поговорить» приедет известный израильский стендап-комик, участник популярных юмористических шоу Илья Аксельрод. На одну сцену с Ильей выйдут и лучшие местные комики.
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Илья Аксельрод выступит в Таллинне при поддержке местных талантов
Уже в эту пятницу в кинотеатре Sõprus состоится выступление популярного израильского стендап-комика Ильи Аксельрода с программой «Нам нам надо поговорить».
Сюрпризом и дополнительной радостью для таллиннских зрителей станет участие в концерте лучших местных комиков из Best Stand Up - на разогреве у Ильи выступят Данила Ольховиков и Александр Чуприн.
Это будет огненный вечер!