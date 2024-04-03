ВИДЕО ⟩ Певица IVI знает, как согреть жителей Эстонии даже в нашу переменчивую погоду

Новая песня певицы, которая родилась в Нарве, а теперь живет и творит в Таллинне, называется «Say My Name».

Клип на «Say My Name» был снят на винтажную камеру VHS, его создатели вдохновились культовым сериалом «Miami Vice». Им удалось сохранить настроение и стилистику того времени, перенося зрителей в эпоху стиля 80-ых.

«А еще у нас отличные новости для поклонников - в июне выйдет наш дебютный альбом «Changes», созданный в сотрудничестве с талантливым продюсером Coullin. Этот альбом обещает быть настоящим бриллиантом поп-музыки», - анонсирует выход альбома красотка IVI.

Предлагаем срочно заценить новинку «Say My Name», смело пишите комментарии!