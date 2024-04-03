Представитель Финляндии на «Евровидении» летом выступит в Таллинне и обещает себя не сдерживать

Во время переговоров с командой Õllesummer Теэму Кейстери, выступающий под псевдонимом Windows95man, пообещал выступление «максимально свободное от правил». «Что именно он имел в виду, было неясно», - говорит Рено Хекконенс, главный продюсер Õllesummer.

За победой артиста в последовала череда скандалов. С одной стороны, говорили, что на нем было слишком мало одежды , с другой - его обвинили в неуместном использовании в костюме мирового бренда Windows.

Windows95man выступает на «Евровидении» этого года с песней No Rules!. Песня собрала треть всех голосов в финском финале. nublu и Микаэль Габриэль заняли третье место с песней Vox populi.

Теэму Кейстери, известный как Windows95man, давно сыскал в Финляндии славу как визуальный художник и диджей. Windows95man вырвал победу в UMK у лидировавшей Сары Сийпола, набрав 313 баллов. Занявшая второе место Сара Сийпола набрала 273 балла. На третьем месте оказались nublu и Микаэль Габриэль с 178 баллами.

В один день с ним на Õllesummer выступят крупнейшая украинская поп-звезда Loboda, звезды эстонской музыки Terminaator, Bedwetters, Genka & Paul Oja, Curly Strings, Suured Tüdrukud и многие другие.