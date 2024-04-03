Пользователей Сети насторожило отсутствие в Instagram Пэрис Хилтон фотографий ее четырехмесячной дочери Лондон. Как и ее старший брат Феникс, Лондон появилась на свет благодаря суррогатной матери. Однако если сына Пэрис показала почти сразу после его рождения, то дочь актриса пока держит подальше от глаз пользователей Сети, пишет Spletnik.
ФОТО ⟩ В сети обсуждают, почему Пэрис Хилтон прячет свою четырехмесячную дочь Лондон
«Мне показалось или у нее и правда был еще один ребенок, которого никогда не фотографируют?» - пишут пользователи под новыми фотографиями Пэрис с сыном.
Картер Реум в Instagram прокомментировал отсутствие фотографий Лондон, отвечая на комментарий одного из подписчиков. «Мы не готовы делится ее фотографиями с миром, но Лондон очаровательна и похожа на маму», - написал он.
Пэрис Хилтон часто выкладывает в Сеть фотографии, на которых позирует с Фениксом, из-за чего сталкивается с критикой со стороны поклонников. Некоторые считают, что Пэрис, которая в юности имела скандальную репутацию тусовщицы, стала матерью только ради того, чтобы фотографироваться с сыном для соцсетей. И на самом деле она проводит с детьми не так уж много времени, относится к ним несерьезно.
Подозрения укрепились после того, как в одном интервью Пэрис призналась, что в первый год жизни сына она ни разу не меняла ему памперсы.
Поводом для критики стал еще тот факт, что Хилтон не стала рожать детей сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери: по мнению поклонников, она «покупает детей, как кукол». Сама же Пэрис объяснила это решение тем, что с подросткового возраста страдает паническими атаками при посещении больниц и врачей, что могло бы плохо отразиться на ребенке.
Фотографии Пэрис с сыном тоже вызывают много обсуждений: пользователи соцсетей комментировали форму головы Феникса и предполагали, что у малыша есть проблемы со здоровьем. Пэрис в ответ на предложения подписчиков обратиться к врачу утверждала, что Феникс полностью здоров, просто «у него большой мозг». Поклонники, однако, заметили, что после этих обсуждений Хилтон почти всегда фотографирует мальчика в головном уборе. Поклонники уверены, что актриса делает это для того, чтобы скрыть форму головы ребенка и избежать новой критики.