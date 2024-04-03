ФОТО ⟩ В сети обсуждают, почему Пэрис Хилтон прячет свою четырехмесячную дочь Лондон

«Мне показалось или у нее и правда был еще один ребенок, которого никогда не фотографируют?» - пишут пользователи под новыми фотографиями Пэрис с сыном.

Картер Реум в Instagram прокомментировал отсутствие фотографий Лондон, отвечая на комментарий одного из подписчиков. «Мы не готовы делится ее фотографиями с миром, но Лондон очаровательна и похожа на маму», - написал он.

Пэрис Хилтон часто выкладывает в Сеть фотографии, на которых позирует с Фениксом, из-за чего сталкивается с критикой со стороны поклонников. Некоторые считают, что Пэрис, которая в юности имела скандальную репутацию тусовщицы, стала матерью только ради того, чтобы фотографироваться с сыном для соцсетей. И на самом деле она проводит с детьми не так уж много времени, относится к ним несерьезно.

Подозрения укрепились после того, как в одном интервью Пэрис призналась, что в первый год жизни сына она ни разу не меняла ему памперсы.

Поводом для критики стал еще тот факт, что Хилтон не стала рожать детей сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери: по мнению поклонников, она «покупает детей, как кукол». Сама же Пэрис объяснила это решение тем, что с подросткового возраста страдает паническими атаками при посещении больниц и врачей, что могло бы плохо отразиться на ребенке.

Фотографии Пэрис с сыном тоже вызывают много обсуждений: пользователи соцсетей комментировали форму головы Феникса и предполагали, что у малыша есть проблемы со здоровьем. Пэрис в ответ на предложения подписчиков обратиться к врачу утверждала, что Феникс полностью здоров, просто «у него большой мозг». Поклонники, однако, заметили, что после этих обсуждений Хилтон почти всегда фотографирует мальчика в головном уборе. Поклонники уверены, что актриса делает это для того, чтобы скрыть форму головы ребенка и избежать новой критики.