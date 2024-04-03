Похожа на червя из «Дюны»: на берег выбросило жуткое существо-вампира с острыми зубами

Фотография животного стала вирусной в Facebook, когда зрители пытались угадать его принадлежность, об этом пишет New York Post.

«Это походило на огромную пиявку с присоской, полной острых, направленных внутрь зубов», - рассказал Pen News 26-летний Уилл Майлз, автор публикации, об этом морском чудовище.

Как сообщается, работник склада, проживающего в Бови Трейси, обнаружил его во время прогулки по пляжу в Девоне после работы.

«Это было очень заметно, оно лежало в центральной части пляжа у линии прилива», - сказал Майлз, оценивший его длину примерно в 80 см - рост двухлетнего ребенка.

На кадрах видно существо, имеющее стройное тело, похожее, как у угря, и ряды волнообразных зубов.

Надеясь пролить свет на его принадлежность, британец разместил фотографию в группе натуралистов в Facebook, что повлекло за собой целый ряд гипотез.

Многие сравнивали животное с подземными космическими червями из классического научно-фантастического романа «Дюна», вдохновившего на создание многочисленных блокбастеров, последний из которых, «Дюна 2».

«Похож на песчаного червя из «Дюны»», - сказал один, а другой написал: «Только что посмотрел фильм, и у меня сразу голова пошла кругом».

Как оказалось, загадочное существо - это морская минога, древний вид хрящевых рыб, питающийся кровью крупных рыб и млекопитающих.

Эта уроженка Атлантического океана, которая может вырасти почти до 122 см длиной, питается, цепляясь за добычу своим покрытым зубами диском. Затем она высасывает кровь и ткани тела с помощью зубчатого языка, похожего на внутреннюю челюсть одного из космических паразитов из фильма «Чужой».

Хотя нападения на людей происходят редко, известно, что минога вцепилась в человека во время купания.

К счастью, укус не смертелен, но он может быть болезненным, а «необработанные раны могут привести к инфекции», сообщает Weather Network.

Морская минога анадромна, то есть она мигрирует из соленой воды в пресную для нереста, как лосось.