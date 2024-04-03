ПОГОДНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ⟩ Снег на Сааремаа, грозы в Вырумаа: что еще ждет жителей Эстонии?

Синоптик Кайро Кийтсак предупредил вчера, что карты прогнозов показывают, что впереди в очень резкие контрасты. В то время как на одной стороне Эстонии идет снег, на другой - грохочет гром и сверкают молнии.
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«На севере Эстонии воздух уже немного ниже нуля, идет снег, местами метель и ледяной дождь. На юго-востоке Эстонии немного теплее, быстро образовываются кучевые облака и грозы», - написал в социальных сетях синоптик Каиро Кийтсак, комментируя сегодняшние погодные условия.