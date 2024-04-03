Стало известно, о каком моменте в воспитании сыновей жалеет король Карл ІІІ

«Принц Гарри и король Карл были очень, очень близки», - рассказывает эксперт Ингрид Сьюард.

«Они невероятно хорошо ладили. Я думаю, что Карл, наверное, жалеет, что не был строгим с Гарри и [принцем] Уильямом», - добавила она.

Сьюард напомнила, что покойная бывшая жена монарха, принцесса Диана, имела «свободный стиль воспитания детей», которого король также иногда придерживался до ее преждевременной смерти в 1997 году.

«Диана позволяла им делать, более или менее, то, что они хотели, что было очень модно в те времена... Я думаю, что Карл, пожалуй, жалеет, что не был немного строже, потому что это могло бы дать обоим ребятам немного больше ограничений», - отметила королевский эксперт.

Отношения герцога Сассекского и его отца остаются напряженными после того, как Гарри и его жена Меган Маркл сложили должности старших членов королевской семьи в 2020 году. Впрочем, он сразу прилетел в Лондон, когда Карл III объявил в феврале 2024 года, что у него обнаружили рак.