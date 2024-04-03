В Сети обсуждают слухи о беременности Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе

По словам Тоша, эту информацию ему сообщил сотрудник, работавший в продуктовом магазине в Малибу, после того как он спросил, почему магазин недавно закрылся. «Это что-то безумное. Я пошёл в продуктовый магазин в Малибу и разговаривал там с сотрудником... Я стараюсь этого избегать, но я разговаривал с этим парнем и спросил: «Ребята, почему вы вчера были закрыты?». Он говорит: «Ну, я не должен это обсуждать, но шоу Кардашьян вчера снимало здесь финал сезона».

«Осторожно, спойлер, это касается предстоящего сезона шоу. Это будет большой финал. Этот случайный человек из продуктового магазина рассказал мне, что они сдали в аренду весь магазин, закрыли его, а затем вели себя так, как будто ходили за продуктами. Это была сцена, которая, по-видимому, произошла: Кайли показывает, что она снова беременна – ребёнком Тимоти. Господи, какая бомба», – заявил Тош. Он отметил, что полагается только на слова сотрудника, а потому не ручается за достоверность фактов.

Инсайдер Daily Mail, близкий к Дженнер, уже прокомментировал эти новости. По его словам, эти утверждения «на 100% ложны». Он предположил, что необоснованные высказывания комика были уловкой с целью привлечь внимание к своему подкасту.

Кайли и Тимоти, о романе которых стало известно прошлой весной, давно не появлялось вместе на публике, что ранее спровоцировало слухи о расставании. Однако позже инсайдеры сообщили, что они всё ещё вместе, просто решили не появляться на публике после церемонии вручения премии «Золотой глобус»: тогда много шума в сети наделал их запечатлённый на камеру поцелуй, и им это не понравилось. «Тимоти не понравилось, что его поцелуй с Кайли на «Золотом глобусе» отвлёк внимание от причины, по которой он пришёл на премию. Его карьера набирает обороты, и он хочет позволить ей процветать, чтобы о нём судили, основываясь на его таланте, а не на том, с кем он встречается или не встречается», – заявил инсайдер. Кайли, по их словам, тоже хочет сохранить отношения более приватными.

В их отношения многие не верят, считая, что они нужны Шаламе для пиара в преддверии выхода его новых фильмов. Интересно, что при этом на красную дорожку вместе они ни разу не вышли.