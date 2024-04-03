«Он пустил лающих собак к автомобилю. Мне некуда было деться, я не умела водить машину. А потом он подошел с ножом и изнасиловал меня», – кинорежиссер Анна Хинтс делится в программе Impulss своей шокирующей историей изнасилования в подростковом возрасте.
«Он подошел с ножом и изнасиловал меня»: эстонский кинорежиссер поделилась жуткой историей из своей жизни
В передаче Impulss обсуждалось, какую поддержку от эстонского законодательства и правоохранительных органов жертвы изнасилования могут рассчитывать. «Сразу же после этого меня изнасиловали и, по сути, подвергли сексуальным домогательствам», – поделилась своей историей режиссер Анна Хинтс.
«В тот день я голосовал на дороге, когда мне было 17 лет. Я прочитал много хиппи-литературы, и это казалось мне таким крутым занятием – голосовать, путешествовать, знакомиться с людьми. Я проголосовал, и видите, я уже объясняю, почему я проголосовал. Я уже оправдываюсь.…»
Хинтс отмечает, что голосование на самом деле не играет роли в истории. «Словом, меня подобрал старик, который показался дружелюбным. В один момент он свернул машину в лес, отвез меня на свою ферму, где, по его словам, ему нужно было заправить машину», – вспоминает Хинтс и добавляет: «Я к тому времени уже совсем была напугана и замерла от страха – поняла, что это все не к добру. Он пустил лающих собак к автомобилю. Мне некуда было деться, я не умела водить машину. А потом он подошел с ножом и изнасиловал меня».
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Премьера первого полнометражного документального фильма ктнорежиссера Анны Хинтс «Savvusanna sõsarad» состоялась в январе этого года на кинофестивале Sundance, который входит в пятерку самых важных кинофестивалей в мире. Фильм, показанный в конкурсной программе документального кино World Cinema, принес Хинтс награду за лучшую режиссуру.