«Он подошел с ножом и изнасиловал меня»: эстонский кинорежиссер поделилась жуткой историей из своей жизни

«В тот день я голосовал на дороге, когда мне было 17 лет. Я прочитал много хиппи-литературы, и это казалось мне таким крутым занятием – голосовать, путешествовать, знакомиться с людьми. Я проголосовал, и видите, я уже объясняю, почему я проголосовал. Я уже оправдываюсь.…»

Хинтс отмечает, что голосование на самом деле не играет роли в истории. «Словом, меня подобрал старик, который показался дружелюбным. В один момент он свернул машину в лес, отвез меня на свою ферму, где, по его словам, ему нужно было заправить машину», – вспоминает Хинтс и добавляет: «Я к тому времени уже совсем была напугана и замерла от страха – поняла, что это все не к добру. Он пустил лающих собак к автомобилю. Мне некуда было деться, я не умела водить машину. А потом он подошел с ножом и изнасиловал меня».