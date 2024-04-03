ФОТО ⟩ Впервые в истории: императорская семья Японии завела аккаунт в Instagram

Студентка Юкино Ешиура сказала, что ей очень хотелось увидеть больше постов о принцессе Айко. «Айко-сама примерно нашего возраста и только что окончила университет, поэтому я очень рада видеть ее фото», – сказала она, использовав уважительную приставку «сама».

Однако оба заявили, что не планируют подписываться на аккаунт королевской семьи в Instagram.

Дебют японской императорской семьи в социальных сетях произошел через 15 лет после того, как в 2009 году королевская семья Великобритании присоединилась к X, ранее называвшейся Twitter.

Некоторые подписчики были удивлены, что императорская семья Японии появилась в соцсетях только сейчас. Многие были уверены, что у них уже есть аккаунты, но они не слишком популярны.

Отец Нарухито, почетный император Акихито, отрекшийся от престола в 2019 году, и его жена были популярны в свое время. Но сейчас поклонники королевской семьи в основном принадлежат к старшему поколению.

Чиновники дворца рассматривали возможность использования социальных сетей, чтобы привлечь больше людей, интересующихся семьей и ее деятельностью. В прошлом году агентство создало группу экспертов для изучения влияния использования социальных сетей на императорскую семью.

Агентство стало осторожным после того, как племянница императора Мако Комуро и ее муж-простолюдин столкнулись с резкой реакцией в социальных сетях и таблоидах из-за опасений по поводу финансового положения ее свекрови, из-за чего ее брак был отложен. Она также отказалась получить приданое. Бывшая принцесса рассказала, что в то время она получила психологическую травму из-за нападок в СМИ, в том числе в Интернете.

Эксперты говорят, что социальные сети могут помочь приблизить королевскую семью к народу и дать агентству возможность контролировать повествование и реагировать на дезинформацию, но сохраняется обеспокоенность по поводу того, как старейшая монархия в мире может быть дружественной, не теряя при этом своего благородства и не избегая скандалов.

Аккаунт ни на кого не подписан и не взаимодействует с публикой. Пользователи не могут комментировать публикации и могут только нажать кнопку «Мне нравится».

Те, кто хочет отправить послание императорской семье, должны использовать официальный сайт.