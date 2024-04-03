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«До свидания, друг!» Умер эстонский певец Уно Каупмеэс

Limon.ee
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Уно Каупмеэс.
Уно Каупмеэс. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Вчера вечером редакция Elu24 сообщила о смерти певца Уно Каупмеэс. Супруга Уно подтвердила это в Õhtuleht.

Журналист Сирье Ээсмаа выражает соболезнования семье Каупмеэс в Facebook.

 

«До свидания, друг! Когда-нибудь мы встретимся снова», – пишет в социальных сетях музыкант Велло Салумец.

Уно Каупмеэс стал известен как музыкант группы Krõll, основанной в 1976 году. Каупмеес восемь лет был солистом группы, сообщает программа Vikerraadio «Stuudios on Sten Teppan». 

В 1984 году Каупмеэс решил продолжить работу только в качестве диктора. Каупмеэс снова начал работать музыкантом в 2000 году.

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