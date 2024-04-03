Беспокойный день. Многим трудно сосредоточиться на делах, часто для того, чтобы завершить начатое, приходится сделать над собой усилие. Рутина кажется особенно скучной и раздражающей, не всем удается совладать с негативными эмоциями. Но и этот день может принести немало поводов для радости, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 3 АПРЕЛЯ ⟩ Овны – не сердитесь из-за пустяков, Львы – начните день с самых важных дел, а Весы – проведите вечер с самыми близкими людьми
Звезды покровительствуют влюбленным, обещают приятно удивить их. Вероятны успехи там, где требуются творческий подход и фантазия. Легко дается учебы, можно разобраться с какими-то сложными вопросами. Не исключены денежные поступления.
Овен
Важно не сердиться из-за пустяков, сохранять дружелюбие и жизнерадостность. Не всегда вам нравятся слова и поступки окружающих, но сейчас важно сгладить острые углы, по возможности избежать конфликтов. Если вы не поддадитесь на провокации, ситуация вскоре изменится к лучшему, общаться со знакомыми станет гораздо проще. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Это подходящее время для решения любых вопросов, касающихся финансов и имущества. Могут появиться хорошие идеи, связанные с развитием вашей карьеры или бизнеса.
Телец
Лучше не откладывать дела надолго, потому что первая половина дня будет очень продуктивной. Вероятны удачные переговоры, можно обсуждать любые вопросы, касающиеся работы или бизнеса, а также инвестиций и крупных покупок. Со временем влияние позитивных тенденций снижается. Некоторым Тельцам может потребоваться отдых. Вечер больше подходит для размышлений, чем для каких-то активных действий. Встречи, назначенные на это время, могут пройти не совсем так, как вы ожидали. Лучше не давать обещаний; сдержать их может быть трудно.
Близнецы
Отличный день. Он подходит для того, чтобы завершить начатое раньше. То, что прежде не удавалось, сейчас получается легко. Некоторые Близнецы находят неожиданные, но верные ответы на вопросы, которые прежде всех ставили в тупик. Возможны необычные предложения о сотрудничестве, и тут можно долго не раздумывать: интуиция сразу подскажет правильный ответ. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Тут вероятны значительные перемены к лучшему. Разногласия и споры остаются в прошлом, можно о многом спокойно договориться.
Рак
Благоприятный день для самостоятельной работы. Часто вы в одиночку можете сделать то, что не удалось целой команде представителей других знаков. Стоит прислушаться к интуиции: она безошибочно подсказывает, на чем лучше сосредоточиться, кому доверять. Деловые отношения порой складываются напряженно, хотя серьезные проблемы едва ли возникнут. В личной жизни преобладает влияние позитивных тенденций. Будет возможность провести время с близкими, поговорить о том, что важно для всех, или вместе заняться чем-то интересным.
Лев
Начинайте день с самых важных дел. Вы отлично справляетесь с ними, можете добиться отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Возможны неоднозначные ситуации. Тут интуиция помогает вам быстро разобраться, что к чему, и принять верное решение. Вы не говорите и не делаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для общения с близкими, дает шанс восстановить старые связи. Хорошо заниматься домашними делами. Они не покажутся вам ни утомительными, ни скучными.
Дева
День начинается удачно. Этим стоит воспользоваться, чтобы решить какой-то важный вопрос или сделать то, что давно было задумано. Возможны новые открытия, приятные известия, предложения, от которых не захочется отказываться. Удача на вашей стороне. Постарайтесь осуществить то, что было задумано давным-давно. Вторая половина дня проходит очень спокойно. Она благоприятна для общения. Вы находите общий язык с разными людьми, отлично ладите даже с теми, кого прежде не понимали. Многие разногласия останутся в прошлом, и вам почти не придется прикладывать усилий для того, чтобы это произошло.
Весы
Подходящий день для учебы, сбора и анализа информации. Вы хорошо справляетесь с непростой работой, часто добиваетесь успеха там, где другие не справились. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Многих Весов поддерживают те, от кого представители знака не ожидали ничего подобного. Некоторые представители знака подружатся с теми, с кем прежде соперничали. Первая половина дня будет насыщенной, вторая пройдет спокойнее, но тоже подарит позитивные эмоции. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми.
Скорпион
Благоприятный день для общения. Можно обсудить многие важные вопросы, в том числе такие, которые становились причиной серьезных разногласий. Вас охотно поддерживают старые и новые знакомые. Не исключено начало деловых отношений, которые со временем примут дружеский или романтический характер. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны относиться к ним легкомысленно, можете тратить значительные суммы на пустяки. Подумайте дважды, прежде чем сделать какие-то незапланированные покупки. Часто первоначальный выбор оказывается не самым удачным.
Стрелец
Не самый простой день с деловой точки зрения. Часто проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве или объединении усилий. Даже близкие не всегда сразу понимают вас правильно, иногда даже простейшие вещи приходится долго объяснять. Но вы терпеливы и не теряете душевного равновесия. Доброжелательность и чувство юмора помогают сгладить многие острые углы. Вторая половина дня полна приятных сюрпризов и радует удачными совпадениями. Особенно благосклонны звезды к влюбленным Стрельцам.
Козерог
Удачный день для деловых переговоров, обсуждения любых вопросов, касающихся работы и бизнеса. Можно договориться о сотрудничестве, найти новых союзников и помощников. Интуиция часто подсказывает вам, чего на самом деле хотят окружающие. Конечно, это заметно упрощает общение, позволяет избежать многих неприятных моментов. Вторая половина дня – подходящее время для любых дел, требующих творческого подхода, фантазии, изобретательности. Часто вы отлично справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим. Это неизменно вызывает уважение окружающих.
Водолей
Благоприятный день для работы. Неважно, трудитесь ли вы самостоятельно или в команде единомышленников; в любом случае велик шанс добиться успеха. Возможны необычные встречи, не исключено знакомство с человеком, о котором вы прежде слышали много хорошего. Легко будет подружиться, договориться о совместных действиях. Во второй половине дня вероятны незапланированные расходы, какие-то досадные потери. Но речь чаще всего идет о мелочах, так что расстраиваться не стоит. Поводы для радости тоже наверняка найдутся. Особенно много их будет у влюбленных.
Рыбы
Гармоничный день, легкий и приятный. Удачными оказываются многие начинания, часто вам везет там, где другие столкнулись с проблемами, не смогли достичь нужного результата. Вы отлично справляетесь с делами, требующими творческого подхода, не скучаете сами и находите увлекательные занятия для других. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Новые отношения могут развиваться гораздо стремительнее, чем вы привыкли. Но сожалеть об этом едва ли придется. Будет много ярких впечатлений, незабываемых моментов.