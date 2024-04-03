ГОРОСКОП НА 3 АПРЕЛЯ ⟩ Овны – не сердитесь из-за пустяков, Львы – начните день с самых важных дел, а Весы – проведите вечер с самыми близкими людьми

Рак

Благоприятный день для самостоятельной работы. Часто вы в одиночку можете сделать то, что не удалось целой команде представителей других знаков. Стоит прислушаться к интуиции: она безошибочно подсказывает, на чем лучше сосредоточиться, кому доверять. Деловые отношения порой складываются напряженно, хотя серьезные проблемы едва ли возникнут. В личной жизни преобладает влияние позитивных тенденций. Будет возможность провести время с близкими, поговорить о том, что важно для всех, или вместе заняться чем-то интересным.

Лев

Начинайте день с самых важных дел. Вы отлично справляетесь с ними, можете добиться отличных результатов там, где другие потерпели неудачу. Возможны неоднозначные ситуации. Тут интуиция помогает вам быстро разобраться, что к чему, и принять верное решение. Вы не говорите и не делаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть. Вторая половина дня будет более спокойной. Она подходит для общения с близкими, дает шанс восстановить старые связи. Хорошо заниматься домашними делами. Они не покажутся вам ни утомительными, ни скучными.

Дева