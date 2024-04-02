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ФОТО ⟩ Спровоцировали массовую панику: полиция перепутала огромного кота с горным львом

Limon.ee
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Алекс – потрясающий представитель породы британская короткошерстная. Очень, как оказалось, застенчивый котик. Месту на фотостоле предпочитает свою любимую раковину в ванной комнате, в которой чувствует себя гораздо комфортнее.
Алекс – потрясающий представитель породы британская короткошерстная. Очень, как оказалось, застенчивый котик. Месту на фотостоле предпочитает свою любимую раковину в ванной комнате, в которой чувствует себя гораздо комфортнее. Фото: Дмитрий Правдюков

Пристально изучив опубликованный снимок, пользователи сети усомнились в первоначальной версии правоохранителей, и заметили очевидное несоответствие в габаритах, пишет Фокус.

Большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения. Об этом пишет издание San Francisco Chronicle.

Накануне правоохранители опубликовали в социальных сетях фото массивного кота, который прогуливался вдоль забора, разделяющего два дома в 200-м квартале Мэнсфилд-драйв. Его внушительные размеры сначала натолкнули на мысль, что это может быть опасный зверь. Однако, пристально изучив снимок, пользователи сети усомнились в этом, заметив очевидное несоответствие в габаритах.

  • «Это обычный домашний кот, а не горный лев»
  • «Каждая из этих досок — 4 дюйма, так что кот примерно 12 дюймов длиной, а горный лев вырастает до 4 футов»
  • «Я видел много горных львов, но это просто здоровенный домашний кот»

Полиция оперативно провела тщательный обыск территории. Однако это не дало результатов — загадочного «пушистика» так и не удалось найти.

«Несмотря на все, мы хотели бы напомнить гражданам, что стоит избегать горных львов даже на большом расстоянии», — отметили полицейские.

В конце концов, правоохранители успокоили горожан, официально опровергнув первоначальную версию.

«Обновление. Мы подтверждаем, что это просто большой кот, а не горный лев. Никакой потенциальной угрозы для района нет», — говорится в заявлении отделения полиции южного Сан-Франциско, опубликованном в Facebook.

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