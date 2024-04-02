ФОТО ⟩ Спровоцировали массовую панику: полиция перепутала огромного кота с горным львом

Большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения. Об этом пишет издание San Francisco Chronicle.

Накануне правоохранители опубликовали в социальных сетях фото массивного кота, который прогуливался вдоль забора, разделяющего два дома в 200-м квартале Мэнсфилд-драйв. Его внушительные размеры сначала натолкнули на мысль, что это может быть опасный зверь. Однако, пристально изучив снимок, пользователи сети усомнились в этом, заметив очевидное несоответствие в габаритах.

«Это обычный домашний кот, а не горный лев»

«Каждая из этих досок — 4 дюйма, так что кот примерно 12 дюймов длиной, а горный лев вырастает до 4 футов»

«Я видел много горных львов, но это просто здоровенный домашний кот»

Полиция оперативно провела тщательный обыск территории. Однако это не дало результатов — загадочного «пушистика» так и не удалось найти.

«Несмотря на все, мы хотели бы напомнить гражданам, что стоит избегать горных львов даже на большом расстоянии», — отметили полицейские.

В конце концов, правоохранители успокоили горожан, официально опровергнув первоначальную версию.

«Обновление. Мы подтверждаем, что это просто большой кот, а не горный лев. Никакой потенциальной угрозы для района нет», — говорится в заявлении отделения полиции южного Сан-Франциско, опубликованном в Facebook.