«Полиамория не для меня»: известная американская актриса рассказала о своих взглядах на отношения

Гвинет Пэлтроу рассказала о взглядах на свободные отношения. Один из подписчиков актрисы спросил у неё, как она относится к полиамории (система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласия. – Прим. ред.), и она ответила следующее: «Нет, спасибо. Это не для меня, но я не осуждаю. Я предпочитаю одного постоянного мужчину», – заявила в ответ Гвинет.