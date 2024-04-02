51-летняя актриса сейчас состоит в браке с Брэдом Фэлчаком, за которого вышла замуж в 2018 году. У неё есть двое детей от предыдущего брака с музыкантом Крисом Мартином: 19-летняя Эппл и 17-летний Мозес. С Мартином она рассталась в 2014 году, пишет Spletnik.
«Полиамория не для меня»: известная американская актриса рассказала о своих взглядах на отношения
Гвинет Пэлтроу рассказала о взглядах на свободные отношения. Один из подписчиков актрисы спросил у неё, как она относится к полиамории (система этических взглядов на любовь, допускающая возможность существования любовных отношений у одного человека с несколькими людьми одновременно с их согласия. – Прим. ред.), и она ответила следующее: «Нет, спасибо. Это не для меня, но я не осуждаю. Я предпочитаю одного постоянного мужчину», – заявила в ответ Гвинет.
У Фэлчака также есть двое детей от прошлого брака: 19-летняя Изабелла и 17-летний Броуди. Недавно актриса рассказывала, что отношения с приёмными детьми многому её научили. «Если вы начинаете растить приёмных детей, вам нужно стать буквально солнцем – просто отдавать, не ожидая ничего взамен. Благодаря Изабелле и Броуди я научилась сиять, как солнце, и никогда не вести счёт», – рассказала она.
В молодости Пэлтроу встречалась со многими известными мужчинами: среди её бойфрендов были Бен Аффлек и Брэд Питт.