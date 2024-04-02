«Я отказалась разговаривать с ней, но она мешала мне выйти из центра», - говорит девушка, которой недавно исполнилось 18 лет. Конфликт произошел в воскресенье вечером в торговом центре Ülemiste. «Она кричала на весь торговый центр и резко дернула меня за волосы». Полиция подтверждает, что по данному делу начато расследование.
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ВИДЕО ⟩ «Она кричала и тянула меня за волосы!» Неизвестная женщина напала на девушку в торговом центре Ülemiste
Модель Бригитта Лиивак поделилась в ночь на понедельник в Facebook, что ее сестра подросткового возраста стала жертвой нападения неизвестной женщины в торговом центре Ülemiste.