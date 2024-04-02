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ВИДЕО ⟩ «Она кричала и тянула меня за волосы!» Неизвестная женщина напала на девушку в торговом центре Ülemiste

Кетлин Крузе
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

«Я отказалась разговаривать с ней, но она мешала мне выйти из центра», - говорит девушка, которой недавно исполнилось 18 лет. Конфликт произошел в воскресенье вечером в торговом центре Ülemiste. «Она кричала на весь торговый центр и резко дернула меня за волосы». Полиция подтверждает, что по данному делу начато расследование.

Модель Бригитта Лиивак поделилась в ночь на понедельник в Facebook, что ее сестра подросткового возраста стала жертвой нападения неизвестной женщины в торговом центре Ülemiste.

«Эта женщина напала и дернула ее за волосы», - описывает Лиивак события, которые произошли в воскресенье около десяти часов вечера в торговом центре . На неожиданную атаку якобы отреагировал охранник торгового центре Ülemiste. «Женщина дождалась ухода охранника и побежала за моей сестрой, чтобы напасть на неё. Моя сестра находилась в торговом центре одна. Женщина была там с компанией. Никакой предыстории или словесной перепалки не было, моя сестра не знает эту даму», - пишет она в социальных сетях и добавляет, что заявление было подано в полицию.

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