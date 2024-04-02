ФОТО ⟩ Самое время раздеть людей догола: цены на эстонское такси резко взлетели

Весеннее солнце сменилось на ливни с сильными порывами ветра, что также существенно повысило тарифы такси. «Действительно хитро, человек в беде, хочет добраться до дома в сухости, именно тогда и приходит время ободрать людей до нитки», - пишет жительница Таллина, которая хотела заказать такси, но удивилась стоимости поездки, которая сегодня в разы выше, чем вчера.