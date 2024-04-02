Воздушный кофе: делимся идеальным рецептом популярного напитка

Тренд на приготовление дальгона-кофе начался с жителей Южной Кореи, которые решили поделиться своим «карантинным» рецептом, и быстро разлетелся по всему миру. Конечно же, это не совсем инновация. «Взбитый» кофе можно было выпить в Индии и Пакистане. В Корее этот напиток стал так известен благодаря актеру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Он же и назвал его «дальгона» в честь похожих уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же подхватили эту идею и запустили массовое движение по приготовлению этого кофе в соцсетях.