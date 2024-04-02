Воздушный кофе: делимся идеальным рецептом популярного напитка

Не так давно в соцсетях стал набирать популярность напиток с густой пеной – дальгона-кофе. В «Инстаграме», TikTok и YouТube появляется бесконечное количество роликов и рецептов приготовления. Дальгона-кофе выглядит и вкусно, и красиво. Мы решили поделиться не только классическим, но и полезным вариантом этого напитка, пишет Championat.
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Откуда взялось дальгона-кофе?
Тренд на приготовление дальгона-кофе начался с жителей Южной Кореи, которые решили поделиться своим «карантинным» рецептом, и быстро разлетелся по всему миру. Конечно же, это не совсем инновация. «Взбитый» кофе можно было выпить в Индии и Пакистане. В Корее этот напиток стал так известен благодаря актеру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Он же и назвал его «дальгона» в честь похожих уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же подхватили эту идею и запустили массовое движение по приготовлению этого кофе в соцсетях.
Как приготовить дальгона-кофе?
Чтобы сделать классический вариант кофейного напитка, вам понадобится:
- Сахар
- Растворимый кофе
- Горячая вода
- Молоко
Сахар, кофе и горячую воду нужно смешать в пропорции 1:1:1 и взбить миксером до появления густой пены. Она должна окраситься в красивый карамельный цвет.
Если под рукой нет миксера, можно воспользоваться и обычным венчиком. Но взбивать придётся довольно долго – около восьми минут, так что запаситесь терпением.
В стакан наливаем горячее или холодное молоко ( по желанию можно добавить лёд), а сверху заливаем получившейся густой пеной. Можно украсить тёртым шоколадом или корицей. Наслаждайтесь!