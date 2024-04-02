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Воздушный кофе: делимся идеальным рецептом популярного напитка

Limon.ee
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Дальгона-кофе. Фото иллюстративное.
Дальгона-кофе. Фото иллюстративное. Фото: FotosDo/Shutterstock

Не так давно в соцсетях стал набирать популярность напиток с густой пеной – дальгона-кофе. В «Инстаграме», TikTok и YouТube появляется бесконечное количество роликов и рецептов приготовления. Дальгона-кофе выглядит и вкусно, и красиво. Мы решили поделиться не только классическим, но и полезным вариантом этого напитка, пишет Championat.

Откуда взялось дальгона-кофе?

Тренд на приготовление дальгона-кофе начался с жителей Южной Кореи, которые решили поделиться своим «карантинным» рецептом, и быстро разлетелся по всему миру. Конечно же, это не совсем инновация. «Взбитый» кофе можно было выпить в Индии и Пакистане. В Корее этот напиток стал так известен благодаря актеру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Он же и назвал его «дальгона» в честь похожих уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же подхватили эту идею и запустили массовое движение по приготовлению этого кофе в соцсетях.

Как приготовить дальгона-кофе?

Чтобы сделать классический вариант кофейного напитка, вам понадобится:

  • Сахар
  • Растворимый кофе
  • Горячая вода
  • Молоко
Правильно взбитый кофе.
Правильно взбитый кофе. Фото: aprilante/Shutterstock

Сахар, кофе и горячую воду нужно смешать в пропорции 1:1:1 и взбить миксером до появления густой пены. Она должна окраситься в красивый карамельный цвет.

Если под рукой нет миксера, можно воспользоваться и обычным венчиком. Но взбивать придётся довольно долго – около восьми минут, так что запаситесь терпением.

В стакан наливаем горячее или холодное молоко ( по желанию можно добавить лёд), а сверху заливаем получившейся густой пеной. Можно украсить тёртым шоколадом или корицей. Наслаждайтесь!

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