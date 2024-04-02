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Депутат Рийгикогу сообщил, что скоро станет отцом

Limon.ee
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Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы.
Хендрик Террас и Мария Пихлак в день свадьбы. Фото: Mihkel Maripuu

Молодая пара Хендрик и Мария Террас, которые поженились в начале этого года, ждут пополнения в семье. «Да, это правда», – сказал Хендрик Террас Õhtuleht.

Хендрик Йоханнес Террас, известный по реалити-шоу «Vallaline kaunitar», прошлым летом рассказал, что его возлюбленная из Сааремаа - Мария Пихлак.

В начале февраля Elu24 сообщил, что пара обручилась.

Сейчас молодые в поисках нового жилья, так как в марте к ним в семью присоединился четвероногий друг.

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