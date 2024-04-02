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КТО ТЫ, КЛОУН? ⟩ Таллиннский фотограф вдохновила подростков на необычный проект

Limon.ee
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В среду, 27 апреля, в пальмовом зале квартала Ротерманн прошло праздничное открытие фотовыставки «Клоун». Необычным виденьем мира подростков поделилась таллиннский фотограф Карина Ваус.

На выставке, которая будет открыта до 25 мая, представлено 16 фотопортретов начинающих моделей, подростков из школы JK Club Models. Ребята при помощи макияжа от визажиста Элины Набойченко смогли примерить разные маски клоунов. А все для того, чтобы подростки смогли попробовать на себе многообразие масок, типажей и настроений.

На открытии модели JK Club Models приняли участие в небольшом театрализованном дефиле от бренда Dvor'Янка. Гости на открытии выставки смогли пообщаться с автором, познакомиться с визажистом, обменяться впечатлениями, а также зарядиться яркими эмоциями и хорошим настроением.

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