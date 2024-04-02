В среду, 27 апреля, в пальмовом зале квартала Ротерманн прошло праздничное открытие фотовыставки «Клоун». Необычным виденьем мира подростков поделилась таллиннский фотограф Карина Ваус.
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КТО ТЫ, КЛОУН? ⟩ Таллиннский фотограф вдохновила подростков на необычный проект
На выставке, которая будет открыта до 25 мая, представлено 16 фотопортретов начинающих моделей, подростков из школы JK Club Models. Ребята при помощи макияжа от визажиста Элины Набойченко смогли примерить разные маски клоунов. А все для того, чтобы подростки смогли попробовать на себе многообразие масок, типажей и настроений.