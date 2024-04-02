Российский шоумен Максим Галкин показал свой урожай возле их с Аллой Пугачевой дома в Израиле, куда они переехали в начале полномасштабного вторжения из-за поддержки Украины, пишет TCH.
Максим Галкин показал свой урожай в Израиле и высмеял россиян
Так, в своем фотоблоге артист показался на лестнице возле дерева с апельсинами и назвал, какие еще тропические фрукты в этом году выросли на его приусадебном участке в Израиле. В частности, Максим упомянул об авокадо, маракуе и лимонах. Кроме того, знаменитость отметил, что возле его бывшего особняка в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей. Правда, Галкин с семьей уже давно уехал оттуда, поэтому с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как их себе присвоить.
«Сбор урожая. У нас созрели цитрусовые. Вот, посмотрите, какие апельсины! У меня изменился репертуар сбора в приусадебном участке. Раньше мы собирали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Кстати, все осталось расти... В Подмосковье есть кому это все съесть. А сейчас в репертуаре у нас авокадо, маракуя, лимоны и апельсины», - насмешил артист.
В комментариях украинцам понравилась шутка Максима, поэтому они поздравили его с Днем смеха. К слову, на один из таких комментариев артист ответил на украинском языке: «Дякую».