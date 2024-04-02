Максим Галкин показал свой урожай в Израиле и высмеял россиян

Так, в своем фотоблоге артист показался на лестнице возле дерева с апельсинами и назвал, какие еще тропические фрукты в этом году выросли на его приусадебном участке в Израиле. В частности, Максим упомянул об авокадо, маракуе и лимонах. Кроме того, знаменитость отметил, что возле его бывшего особняка в Подмосковье тоже уродило в этом году немало овощей. Правда, Галкин с семьей уже давно уехал оттуда, поэтому с юмором намекнул, что россияне в привычной для них манере точно изобретут метод, как их себе присвоить.