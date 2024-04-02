ФОТО И ВИДЕО ⟩ Михаил Кылварт озвучил роль Гадкого утенка: «Это хороший урок!»

Праздник детской книги был учрежден в 1967 в честь дня рождения Ганса Христиана Андерсена, который внес огромный вклад в создание детской художественной литературы.

«В этот день выбирают известного человека, который сочиняет послание для всех детей мира. А затем выбирают художника, который рисует плакат в честь Международного дня детской книги», - рассказала актриса Русского театра Марина Малова о том, как отмечают этот праздник. «Мы в Русском театре тоже решили поддержать эту традицию и прочитать детям сказки вместе с известными личностями Эстонии», - добавляет она.

«Сказка - это особенный мир, который учит детей мечтать, возбуждает фантазию. Со сказки начинается многое. И хорошо, что по-прежнему сохраняется традиция читать сказки вслух», - говорит Михаил Кылварт.

Политик вместе с Андреем Титовым читал сказку Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок». «Это история про особые мечты и то как они, несмотря на все сложности, реализуются. Это хороший урок: как из маленького и незаметного утенка вырастает большой и прекрасный лебедь. Мне кажется, это замечательная сказка», - сказал он.

Во время прочтения сказки на проекторе, который был за чтецами, крутилось видео создания иллюстрации к «Гадкому утенку». Красочные рисунки к сегодняшнему мероприятию нарисовал 6-летний Дэвид Жеделев.

Теле- и радиоведущего Андрей Титов признался, что впервые участвует в подобном мероприятии. «Мне кажется, читать книжки детям - очень важно. Не открою Америку и покажусь даже слишком банальным в этом отношении, но сегодня дети реально читают меньше, чем читали мы в свое время! Это я вижу и по своим детям!» - говорит Титов.

У журналиста трое детей: 16-летняя дочь, 12-летний и 5-летний сыновья. «Младший сын очень любит, когда я читаю ему книжки. У нас прямо перед сном ритуал - сын не может заснуть, пока я не прочитаю ему две книжки: короткую и длинную. Так договорено!» - рассказывает о традиции с сыном Титов.

В этот день на сценической площадке Русского театра Ring прозвучали сказки «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Пастушка и трубочист», «Русалочка», «Огниво» и «Дюймовочка» на эстонском, русском и украинском языках.

Школьникам читали произведения Михаил Кылварт, Андрей Титов, Пеэтер Ярвелайд, Юлия Ауг, Александр Цукерман с актерами Русского театра.