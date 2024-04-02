РЕДКОЕ ВИДЕО ⟩ Спасла от боли: Алла Пугачева облегчила страдания Валерия Леонтьева уколом ниже спины

Во многих из них фигурирует Алла Пугачева, которой, кстати, тоже скоро исполнится 75 лет. А недавно поклонники разместили видео, в котором рассказывается, как Примадонна спасла Леонтьева.

Как можно понять из ролика, во время гастрольного тура, в котором принимали участие Леонтьев с Пугачевой, у певца начали болеть мышцы. Поскольку в гостинице вечером не было врача, то певец решил «спасти себя сам», и начал колоть лекарство себе ниже спины. Впрочем, это было не очень удобно делать, поэтому он решил обратиться за помощью к коллеге по сцене.