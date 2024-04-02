Бывшая жена Бена Аффлека сообщила о трагедии в семье

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала множество семейных архивных снимок с папой и другими родственниками, а также поделилась трогательнім посланием.

«Мой отец мирно скончался в субботу днем. Мы были с ним и пели "Удивительную благодать", когда он уходил от нас. Хотя в смерти 85-летнего мужчины, прожившего здоровую и прекрасную жизнь, нет никакой трагедии, я знаю, что горе неизбежно, оно поджидает за неожиданными углами», - начала этими словами актриса свой пост.

Гарнер, которая выросла в Западной Вирджинии вместе со своей мамой Патрисией Энн Гарнер и двумя сестрами Мелиссой и Сюзанной, сказала, что ее семья «благодарна папе за нежное поведение и спокойную силу».

«За то, как он дразнил озорной улыбкой, и за то, как он придумал роль вечно терпеливого отца. Мы благодарны за его трудовую этику, лидерство и веру. Мы выражаем благодарность медицинским сообществам Медицинского центра Чарльстона и Города Надежды. Ваша забота продлила жизнь папы и дала ему время побыть в своих любимых местах - в окружении дочерей и внуков, болеть за свою любимую Эджи, управлять лодкой и - самое главное - рядом со своей женой, нашей мамой», - продолжила она.