51-летняя американская актриса и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер оплакивает своего отца Уильяма Джона Гарнера, который скончался в 85 лет, пишет Фокус.
Бывшая жена Бена Аффлека сообщила о трагедии в семье
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала множество семейных архивных снимок с папой и другими родственниками, а также поделилась трогательнім посланием.
«Мой отец мирно скончался в субботу днем. Мы были с ним и пели "Удивительную благодать", когда он уходил от нас. Хотя в смерти 85-летнего мужчины, прожившего здоровую и прекрасную жизнь, нет никакой трагедии, я знаю, что горе неизбежно, оно поджидает за неожиданными углами», - начала этими словами актриса свой пост.
Гарнер, которая выросла в Западной Вирджинии вместе со своей мамой Патрисией Энн Гарнер и двумя сестрами Мелиссой и Сюзанной, сказала, что ее семья «благодарна папе за нежное поведение и спокойную силу».
«За то, как он дразнил озорной улыбкой, и за то, как он придумал роль вечно терпеливого отца. Мы благодарны за его трудовую этику, лидерство и веру. Мы выражаем благодарность медицинским сообществам Медицинского центра Чарльстона и Города Надежды. Ваша забота продлила жизнь папы и дала ему время побыть в своих любимых местах - в окружении дочерей и внуков, болеть за свою любимую Эджи, управлять лодкой и - самое главное - рядом со своей женой, нашей мамой», - продолжила она.
По словам актрисы, нет таких слов, чтобы выразить всю любовь и признательность отцу за его поступки:
«Можно так много сказать о моем отце - мы с сестрами никогда не перестанем говорить о том, каким замечательным он был, так что терпите нас. Но сегодня я делюсь этими воспоминаниями с признательностью доброму и блестящему человеку, отцу и дедушке, которым он был, а также любящему наследию, которое он оставил после себя».
1 января Гарнер отпраздновала годовщину свадьбы своих родителей.
«Поздравляю моих невероятно милых и любящих родителей с 59-летием. Спасибо, мама и папа, за то, что подарили мне и моим сестрам такое безопасное и счастливое начало жизни», - написала она в соцсети.