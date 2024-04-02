ФОТО ⟩ Вера Брежнева поздравила дочь с 23-летием и «влюбила» в себя поклонницу

Об этом ей написала одна из поклонниц (конечно, в шутку).

Сначала артистка показала, насколько похудела.

А потом привела видео съемки клипа на свою новую песню – на нем она «страшно стройная» – даже трудно поверить, что у женщины уже взрослая дочь.

«Я не удержусь и наконец скажу: Вера, будь я мужчиной, Вы были бы женщиной моей мечты и я бы такую никогда не отпустила!» – написала в порыве откровения одна из читательниц.

Поэтому, вероятно, артистка привела в качестве доказательства еще одно видео – на нем она на днях поздравляла свою дочь Соню Киперман (Войтенко) с 23-летием.

Поклонники убедились: если есть желание, действительно можно прекрасно выглядеть в любом возрасте, даже имея взрослых детей.