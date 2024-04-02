В апреле 2024 года ожидаются четыре магнитные бури, которые могут навредить метеозависимым.
Магнитные бури в апреле 2024: названы четыре опасных периода
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье, пишет Unian.
Когда магнитные бури в апреле 2024
В течение месяца специалисты прогнозируют четыре бури, одна из которых будет мощной.
Первая геомагнитная буря в апреле ожидается с 3 по 5 число и не будет сильной. Затем следующая слабая магнитная буря прогнозируется 10 и 11 числа.
С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днем будет возрастать.
Последняя в месяце высокая солнечная активность наступит 29 и 30 числа. Эта буря будет слабая. Важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный срок является неточным и может меняться со временем.
Как влияют на человека магнитные бури
Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено. Метеозависимые люди часто жалуются на негативные симптомы в дни высокой солнечной активности. Однако некоторые эксперименты показали, что магнитные люди влияют только на людей, которые работают на больших высотах - пилотов, бортпроводников и космонавтов.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Влияние бури на здоровье индивидуально - для кого-то такие периоды проходят незаметно, а другие люди с трудом поднимаются с кровати. Самые частые симптомы магнитной бури такие:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- нарушенный аппетит;
- проблемы со сном;
- высокая температура;
- повышенное давление;
- сильная слабость;
- обострение хронических заболеваний.
Однако не стоит чрезмерно себя накручивать. Большинство людей переживают магнитные бури без последствий для здоровья.
Как уберечься от магнитных бурь
Избежать неприятных симптомов в дни бури помогут правила здорового образа жизни. Придерживайтесь их за несколько дней и в течение бури, и опасный период пройдет для вас незаметно. Постарайтесь меньше нервничать и не встревайте в конфликты.
Ограничьте употребление жареной, острой, жирной и соленой еды. Вместо этого ешьте больше сезонных овощей, зелени, орехов, рыбы.
Пейте больше воды - не менее 1,5 л жидкости в день. Помимо воды можно пить травяные и растительные чаи. По возможности откажитесь от спиртного, сигарет, энергетических напитков, не злоупотребляйте кофе.
Регулярно проветривайте жилые комнаты, особенно перед сном. Проводите больше времени на свежем воздухе и чаще ходите пешком. Ложитесь спать в одно и то же время. Постарайтесь спать не меньше семи часов в сутки.