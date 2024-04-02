Магнитные бури в апреле 2024: названы четыре опасных периода

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье, пишет Unian.

Когда магнитные бури в апреле 2024

В течение месяца специалисты прогнозируют четыре бури, одна из которых будет мощной.

Первая геомагнитная буря в апреле ожидается с 3 по 5 число и не будет сильной. Затем следующая слабая магнитная буря прогнозируется 10 и 11 числа.

С 19 по 22 апреля ожидается продолжительная и одновременно сильная магнитная буря. Активность Солнца с каждым днем будет возрастать.

Последняя в месяце высокая солнечная активность наступит 29 и 30 числа. Эта буря будет слабая. Важно помнить, что прогноз бурь на такой длительный срок является неточным и может меняться со временем.

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено. Метеозависимые люди часто жалуются на негативные симптомы в дни высокой солнечной активности. Однако некоторые эксперименты показали, что магнитные люди влияют только на людей, которые работают на больших высотах - пилотов, бортпроводников и космонавтов.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Влияние бури на здоровье индивидуально - для кого-то такие периоды проходят незаметно, а другие люди с трудом поднимаются с кровати. Самые частые симптомы магнитной бури такие:

- головная боль;