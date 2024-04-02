У Кейт, принцессы Уэльской, нашли раковую опухоль после удаления матки

В середине января текущего года представители королевского дворца сообщили общественности, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости, отметив что какое-то время принцесса не будет выполнять королевские обязанности, пишет StarHit.

Долгое отсутствие на публике многодетной матери стало поводом для разных слухов. И принцесса Уэльская вынуждена была признаться, что серьезно больна. Сейчас появляется больше подробностей о ее недуге. Оказывается, раковые клетки у 42-летней Миддлтон обнаружили после… удаления матки.

«Согласно сведениям, предоставленным хорошо информированным источником, все указывает на то, что она перенесла гистерэктомию - операция по удалению матки, и страдает раком толстой кишки. Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, не ложась в больницу», - сообщил журналист Марк Рош, специализирующийся на новостях о королевской семье, в интервью DayFruero.

Изначально сообщалось, что жена принца Уильяма приступит к своим обязанностям на Пасху, но на самом деле это вряд ли возможно. Впереди у Кейт Миддлтон длительное лечение и восстановление.

«Это будет не на Пасху, как было объявлено ранее. Мы больше говорим о июне, июле. Возможно, мы увидим Кейт на королевских скачках в Аскоте. Зная о ее стремлении всегда выглядеть наилучшим образом, она вернется, когда полностью поправится. Одно можно сказать наверняка: нам не следует ожидать нового пресс-релиза. Больше никаких сообщений о состоянии ее здоровья не будет», - добавил Рош.