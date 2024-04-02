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АРХИВНОЕ ФОТО ⟩ Премьер-министр Каллас о необычном увлечении в молодости: «Мы не делали ничего непристойного»

Limon.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter

Премьер-министр Кая Каллас вспомнила о былых временах, когда она была танцором у группы Regatt. «Regatt были безумно невзрачными на сцене, но в то же время они играли такую танцевальную музыку», - объяснила Каллас в программе Hommik Anuga, почему она и ее подруга решили стать танцорами группы, пишет Elu24.

Гостем воскресной программы ETV Hommik Anuga стала премьер-министр Кая Каллас. Она рассказала о материнстве, своей адвокатской деятельности, а также поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

В конце интервью ведущая программы Ану Вяльба отметила, что после премьер-министра ее место на диване займет ансамбль Regatt. «Я знаю, что у вас есть общее прошлое», - сказала Вяльба.

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