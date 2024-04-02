АРХИВНОЕ ФОТО ⟩ Премьер-министр Каллас о необычном увлечении в молодости: «Мы не делали ничего непристойного»

Премьер-министр Кая Каллас вспомнила о былых временах, когда она была танцором у группы Regatt. «Regatt были безумно невзрачными на сцене, но в то же время они играли такую танцевальную музыку», - объяснила Каллас в программе Hommik Anuga, почему она и ее подруга решили стать танцорами группы, пишет Elu24.