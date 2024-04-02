Известный шоумен и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками в Instagram видеороликом с супругой Аллой Пугачевой и детьми - Гарри и Лизой, снятым еще в 2015 году, сообщает Zakon.kz.
СМОТРИТЕ ⟩ Галкин опубликовал архивное видео с Пугачевой и детьми
«2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива», - написал Максим Галкин под публикацией.
Архивную семейную запись артист опубликовал 31 марта.
Подписчики шоумена отметили, что его жена - очень красивая, а воспитание детей - пример для подражания. Также они пожелали Максиму и Алле счастья:
«Ни одни дети звезд не вызывают такое добродушие и интерес!»; «Счастливая женщина, умная, талантливая! Дай Бог ей здоровья»; «Господи, как же прекрасно, что у вас полноценная семья с такими замечательными детьми»; «Алла Борисовна, родная! Вы - маяк для миллионов людей! Максим, ваше воспитание детей - пример для подражания!»