СМОТРИТЕ ⟩ Галкин опубликовал архивное видео с Пугачевой и детьми

Подписчики шоумена отметили, что его жена - очень красивая, а воспитание детей - пример для подражания. Также они пожелали Максиму и Алле счастья:

«Ни одни дети звезд не вызывают такое добродушие и интерес!»; «Счастливая женщина, умная, талантливая! Дай Бог ей здоровья»; «Господи, как же прекрасно, что у вас полноценная семья с такими замечательными детьми»; «Алла Борисовна, родная! Вы - маяк для миллионов людей! Максим, ваше воспитание детей - пример для подражания!»