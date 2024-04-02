ФОТО ⟩ Шэрон Стоун впервые за длительное время показала своего приемного 18-летнего сына

Так, 66-летняя звезда впервые за длительное время порадовала поклонников фото в Instagram с Лердом, который предстал на снимке в черной шапке и футболке. В это время звездная мать счастливо улыбается и позирует почти без макияжа.

«В поисках колледжа», - подписала знаменитость фото.

В комментариях поклонники актрисы написали множество теплых слов, адресованных семье Стоун и пожелали удачи в выборе учебного заведения:

«Великолепное фото. Эти дети точно в самом лучшем месте»; «Искренне радуюсь. Действительно, это фото дает понять все без слов»; «Вы так вдохновлены, успехов вам! Это непременно станет отличным этапом жизни».

Отметим, актриса усыновила всех своих троих детей. Так, старшего сына Роэна звезда усыновила в 2000 году, когда была замужем за бизнесменом Филом Бронштейном. Впрочем, после развода экс-муж лишил ее прав попечительства над сыном. В 2005 году Стоун усыновила Лерда Вонна, а еще через год - Квинна Келли.