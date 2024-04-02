ГОРОСКОП НА 2 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецов ждет плодотворный день, а Весам не стоит строить иллюзий

Вторая половина дня – период самостоятельных действий. Времени на обсуждения и споры нет. Полезно прислушаться к интуиции: ее подсказки всегда точны и помогают выбрать верный путь к цели. Вечером стоит избегать перегрузок и стрессовых ситуаций; берегите себя.

Овен

Сохранять самообладание может быть сложнее, чем обычно. Вы импульсивны, вспыльчивы, часто на ходу принимаете решения, которые следовало бы хорошо обдумать. Окружающие не всегда успевают за вами, это порой раздражает. Запаситесь терпением и старайтесь быть снисходительны к слабостям тех, кто вам дорог. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня оказывается проще и приятнее первой. Именно на это время стоит планировать важные встречи. Вы произведете хорошее впечатление, найдете общий язык даже с теми, с кем прежде не удавалось поладить.

Телец

Благоприятный день, который дает возможность справиться со многими делами, завершить то, что было начато раньше. Некоторые Тельцы научатся тому, что вскоре им пригодится, или смогут раньше других получить полезную информацию. Возможны необычные деловые предложения. Интуиция подскажет, что стоит ответить на них согласием, и не ошибется. Вечер порадует хорошими новостями. Чаще всего они касаются кого-то из очень близких вас людей. Это время подходит для того, чтобы обсуждать семейные дела, говорить о планах на будущее. Друзья и любимый человек понимают вас с полуслова.

Близнецы