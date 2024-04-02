Начало дня благоприятно для общения. В это время можно обсуждать какие-то сложные вопросы: удастся достичь компромисса, найти решение, которое понравится всем. Люди, у которых прежде были претензии друг к другу, оставляют их в прошлом. Можно восстановить какие-то старые деловые связи.
ГОРОСКОП НА 2 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецов ждет плодотворный день, а Весам не стоит строить иллюзий
Вторая половина дня – период самостоятельных действий. Времени на обсуждения и споры нет. Полезно прислушаться к интуиции: ее подсказки всегда точны и помогают выбрать верный путь к цели. Вечером стоит избегать перегрузок и стрессовых ситуаций; берегите себя.
Овен
Сохранять самообладание может быть сложнее, чем обычно. Вы импульсивны, вспыльчивы, часто на ходу принимаете решения, которые следовало бы хорошо обдумать. Окружающие не всегда успевают за вами, это порой раздражает. Запаситесь терпением и старайтесь быть снисходительны к слабостям тех, кто вам дорог. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня оказывается проще и приятнее первой. Именно на это время стоит планировать важные встречи. Вы произведете хорошее впечатление, найдете общий язык даже с теми, с кем прежде не удавалось поладить.
Телец
Благоприятный день, который дает возможность справиться со многими делами, завершить то, что было начато раньше. Некоторые Тельцы научатся тому, что вскоре им пригодится, или смогут раньше других получить полезную информацию. Возможны необычные деловые предложения. Интуиция подскажет, что стоит ответить на них согласием, и не ошибется. Вечер порадует хорошими новостями. Чаще всего они касаются кого-то из очень близких вас людей. Это время подходит для того, чтобы обсуждать семейные дела, говорить о планах на будущее. Друзья и любимый человек понимают вас с полуслова.
Близнецы
Благоприятный и очень плодотворный день. Можно браться за масштабные и сложные дела; скорее всего, вы справитесь с ними отлично. Не будет соблазна бросить начатое, отказаться от своих планов. Многие готовы помочь вам. У одних Близнецов сегодня появятся надежные союзники, другие представители знака найдут новых друзей. Не исключено и начало романтических историй. Отношения могут развиваться стремительно; они наверняка подарят вам массу ярких эмоций. Высок творческий потенциал. Появляется много необычных идей. Чуть позже вы поймете, как воплотить их в жизнь.
Рак
В первой половине дня возможны какие-то напряженные моменты. Не всегда удается быстро поладить с близкими, порой появляются какие-то взаимные претензии. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, ситуация меняется к лучшему. Будет шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Середина дня радует интересными предложениями. Вечер – время новых идей, необычных, но от этого не менее удачных. Легко найти союзников и помощников. Благодаря их поддержке вы быстро реализуете задуманное, сделаете то, что прежде не получалось.
Лев
Спокойный день. Лучше всего заниматься какими-то привычными, хорошо знакомыми делами. Тут едва ли возникнут какие-то неожиданные трудности; вы отлично со всем справитесь. Несколько сложнее будет Львам, которые возьмутся за что-то совершенно новое. Не исключено, что потребуется много времени, чтобы во всем разобраться, решить, как действовать. Вторая половина дня подходит для решения бытовых вопросов. Можно делать небольшие покупки, они обычно оказываются удачными и своевременными. Легко выбрать вещи, которые порадуют близких.
Дева
Начало дня будет очень благоприятным. Появляется много хороших идей, причем к реализации некоторых из них можно приступить немедленно. Многим Девам добиться успеха поможет опыт, полученный в начале года. Можно полагаться на давних знакомых, проверенных союзников; они не подведут. Вторая половина дня будет спокойной. Лучше всего она подходит для отдыха и общения с людьми, близкими вам по духу. Будет возможность немного расслабиться, отдохнуть. Вы восстановите силы, почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.
Весы
Старайтесь смотреть на вещи реально и не строить иллюзий. Именно в этом сегодня заключается секрет успеха. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли, или сможете сдвинуть какие-то сложные дела с мертвой точки. Во всем, что действительно важно, старайтесь рассчитывать только на свои силы, в остальном же можно полагаться на других. Близкие радуют приятными сюрпризами и хорошими новостями. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Общение с друзьями будет вдохновляющим и непринужденным, найдется масса интересных тем для разговора.
Скорпион
Первая половина дня проходит очень спокойно. Она подходит для того, чтобы реализовать старые планы, воплотить в жизнь то, что было давно задумано. Не исключено, что захочется обдумать и обсудить какие-то ситуации прошлого, поговорить о том, что было почти забыто. Некоторым представителям знака такие беседы помогают разобраться в собственных чувствах. Позже нужно будет сосредоточиться на текущих делах. Могут появиться какие-то сложные задачи, требующие немедленного решения. Вы справитесь со всеми трудностями.
Стрелец
День не приносит серьезных проблем или поводов для беспокойства. Возможны небольшие задержки в делах, но они не смутят вас и не заставят переживать. Интуиция подсказывает, что вскоре вы добьетесь поставленных целей, и не ошибается. Проверенные методы часто оказываются эффективными, не нужно изобретать велосипед. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Можно делать покупки, в том числе незапланированные. Они часто оказываются удачными. Стоит быть внимательнее в поездках. Есть риск сбиться с пути, так что уточните маршрут заранее.
Козерог
Благоприятный день для учебы, а также любой работы, которая требует сбора и анализа информации, сопоставления фактов. Вы делаете правильные выводы, сами не допускаете ошибок и другим помогаете избежать их. Многие будут благодарны вам за хорошие советы. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам небезразличны. Становится проще найти общий язык, договориться о сотрудничестве. Многие разногласия остаются в прошлом. Во второй половине дня можно обсуждать дела, касающиеся финансов и имущества. Удастся найти верные решения.
Водолей
День начинается очень удачно. В первой его половине звезды готовы во многом поддержать вас. Не исключено, что откроются возможности, о которых прежде можно было только мечтать. Тут важно не растеряться. Интуиция помогает принимать верные решения, прислушивайтесь к ней. Вторая половина дня проходит не столь блестяще, но тоже неплохо. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми и друзьями. Это время приятного общения, неспешных разговоров, а также новых планов, с осуществлением которых лучше не спешить.
Рыбы
Благоприятный день для работы. Можно решить какие-то сложные задачи, найти ответы на вопросы, которые прежде не давали покоя. Становится ясным то, что прежде скрывали туманные намеки; появляется та определенность, которой вам долго не хватало. Многие Рыбы поймут, что хотели бы изменить в своей жизни, и вскоре начнут воплощать задуманное в жизнь. Хорошо проходят романтические свидания. Легко поладить с любимым человеком. Интуиция часто помогает находить нужные слова даже в непростые моменты. Многие разногласия удается оставить в прошлом.