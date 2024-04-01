ВИДЕО ⟩ Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днем ​​рождения на латышском языке

«Дорогая Лайма, с днем ​​рождения! Ты наше балтийское солнце», - начинает поздравление артист.

«Высоко ценим твой острый ум, красоту и человечность. Будь счастлива», - добавил Галкин.

На солнечное пожелание в комментариях Лайма Вайкуле отреагировала словами: «Дорогой Максим, спасибо большое!».

Напомним, Вайкуле, Аллу Пугачеву и Максима Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.

Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России «иностранным агентом».

В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.

«Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт», - рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.

«У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут», - сказала Лайма изданию Privātā Dzīve.

Летом прошлого года Галкин и Пугачева посетили Юрмалу на фестивале Laima Rendezvous, где латвийская эстрадная дива и юморист совместно исполнили песню Par pēdējo lapu на латышском языке.