Джемпер министра финансов Эстонии подвергся критике: «Это уже издевательство над людьми»

Когда министр финансов Март Вырклаэв опубликовал в социальных сетях фотографию себя в новом джемпере, он, вероятно, не думал, что это закончится критическими комментариями и чередой мемом. «Это сообщение на джемпере должно означать не негативное обязательство, а благодарность за то, что мы, граждане, каждый день платим налоги», - говорит Вырклаэв в ответ на критику.
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Как и многие другие политики, министр финансов Март Вырклаэв активен в сети X (бывший Twitter). К сожалению, твит, сделанный им на прошлой неделе, стал вирусным, причем не в самом позитивном ключе.