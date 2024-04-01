Джемпер министра финансов Эстонии подвергся критике: «Это уже издевательство над людьми»

Когда министр финансов Март Вырклаэв опубликовал в социальных сетях фотографию себя в новом джемпере, он, вероятно, не думал, что это закончится критическими комментариями и чередой мемом. «Это сообщение на джемпере должно означать не негативное обязательство, а благодарность за то, что мы, граждане, каждый день платим налоги», - говорит Вырклаэв в ответ на критику.