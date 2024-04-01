Известный эстонский певец о рождении своего первого ребенка: «Нам приходилось сушить подгузники над плитой, это было ужасно»

Карл Мадис, надевший костюм певца из мыльной оперы в воскресной программе Maskis laulja, признался в утренней передаче Star FM, что костюм был придуман продюсерами шоу. «Разве жизнь каждого человека не является мыльной оперой, кто поднимет руку, что это не так?», - спросил музыкант.

Радиоведущие также спросили Мадиса о маленьком сыне, много ли он плачет и является ли хорошим ребенком. «Он очень терпелив, но, если ты злоупотребляешь этим... Он дает подсказки, и если вы не обращаете на них внимания, он тоже становится упрямым», - признался Мадис в радиошоу.