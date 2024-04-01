«Я не думаю, что сильно изменился, потому что забота о детях у меня в крови. Я не могу смотреть, когда ребенок плачет, я сразу должен пойти и помочь», - говорит Карл Мадис, отец маленького мальчика, в утренней программе Star FM, добавляя, что воспитывать детей в наше время стало намного проще, об этом пишет Elu24.
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Известный эстонский певец о рождении своего первого ребенка: «Нам приходилось сушить подгузники над плитой, это было ужасно»
Карл Мадис, надевший костюм певца из мыльной оперы в воскресной программе Maskis laulja, признался в утренней передаче Star FM, что костюм был придуман продюсерами шоу. «Разве жизнь каждого человека не является мыльной оперой, кто поднимет руку, что это не так?», - спросил музыкант.