«Мертвая» часть мозга мужчины, который в детстве выпал с балкона, заработала через 50 лет

В прошлом году 54-летний Даррен Джуэлл обнаружил, что считавшаяся «мертвой» часть его мозга вернулась к жизни, несмотря на то, что ему говорили, что он может «стать овощем», пишет Daily Star.

Хотя врачи пророчили ему академические и профессиональные проблемы на всю жизнь из-за ужасного падения с балкона полвека назад, Даррен бросил вызов всем обстоятельствам.

Мужчина из Энфилда, что в Лондоне, сказал: «Это было в 1970 году, так что тогда еще не было МРТ-сканирования. Долгое время я не знал, что именно у меня, врачи просто сказали моим родителям, что я никогда не смогу быть "нормальным" и что я даже могу стать овощем».

Даррен сталкивался с постоянными препятствиями на протяжении всей своей жизни, в частности, трудности с движением левой стороны, но это никогда не мешало ему жить полноценной жизнью. Он окончил кулинарный колледж, стал шеф-поваром, но в 2001 году начал испытывать проблемы с равновесием и падать, что привело к беспокойству среди его коллег и клиентов.

«Посетители спрашивали других сотрудников, не пьян ли я, потому что мое равновесие было нестабильным. Впервые я заметил, что со мной что-то не так, когда сидел и смотрел телевизор, и вдруг мою левую ногу на пять минут свело судорогой. Я знал, что мне нужно идти к врачу».