ВОТ ЭТО ФИГУРА! ⟩ Певица Рианна разделась для фотосессии в нижнем белье спустя полгода после родов

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида артистки и заявили, что материнство, беременность и появление на свет сыновей пошли ей только на пользу.

«Вот это мамочка», «A$AP выиграл эту жизнь», «Когда ты эксперт по вопросом того, как взорвать Интернет», - эти и другие хвалебные комментарии оставили фанаты молодой маме в социальной сети.

Неудивительно, если совсем скоро подтвердятся слухи о еще одном пополнении в семье Рианны и A$AP Rocky.