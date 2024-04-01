Рианна опубликовала в Instagram фотографии из новой рекламы для коллекции нижнего белья Savage x Fenty. Певица позировала в нижнем белье и с новой прической. Но самое интересное - потрясающая фигура певицы, которую она продемонстрировала спустя полгода после вторых родов. Об этом пишет Spletnik.
ВОТ ЭТО ФИГУРА! ⟩ Певица Рианна разделась для фотосессии в нижнем белье спустя полгода после родов
Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида артистки и заявили, что материнство, беременность и появление на свет сыновей пошли ей только на пользу.
«Вот это мамочка», «A$AP выиграл эту жизнь», «Когда ты эксперт по вопросом того, как взорвать Интернет», - эти и другие хвалебные комментарии оставили фанаты молодой маме в социальной сети.
Неудивительно, если совсем скоро подтвердятся слухи о еще одном пополнении в семье Рианны и A$AP Rocky.