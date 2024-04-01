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ВОТ ЭТО ФИГУРА! ⟩ Певица Рианна разделась для фотосессии в нижнем белье спустя полгода после родов

Limon.ee
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Рианна.
Рианна. Фото: LAURENT VU/SIPA/LAURENT VU/SIPA

Рианна опубликовала в Instagram фотографии из новой рекламы для коллекции нижнего белья Savage x Fenty. Певица позировала в нижнем белье и с новой прической. Но самое интересное - потрясающая фигура певицы, которую она продемонстрировала спустя полгода после вторых родов. Об этом пишет Spletnik.

Поклонники пришли в полный восторг от внешнего вида артистки и заявили, что материнство, беременность и появление на свет сыновей пошли ей только на пользу.

«Вот это мамочка», «A$AP выиграл эту жизнь», «Когда ты эксперт по вопросом того, как взорвать Интернет», - эти и другие хвалебные комментарии оставили фанаты молодой маме в социальной сети.

Неудивительно, если совсем скоро подтвердятся слухи о еще одном пополнении в семье Рианны и A$AP Rocky.

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