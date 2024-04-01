«Появился золотой шар света»: Робби Уильямс заявил, что его преследуют инопланетяне

По словам 50-летнего музыканта, у него было несколько близких контактов инопланетянами, а однажды он видел НЛО так близко, что мог ударить его «теннисным мячом».

Робби убежден, что инопланетяне продолжают приходить к нему, потому что хотят, чтобы он использовал свой статус поп-звезды и рассказал миру, что «правда где-то рядом».

«Иногда я думаю, что существует множество различных теорий, которые мы все имеем относительно этих инопланетных вещей. Я пытаюсь разделить нарциссизм и эго, но большую часть времени - безуспешно. Часто задаюсь вопросом, должен ли я смотреть на встречи с НЛО с позиции публичной платформы. Но я должен рассказать об этом», - отметил певец.

Робби живет в Беверли-Хиллз со своей женой Айдой Филд и четырьмя детьми: 11-летним Тедди, девятилетним Чарли, пятилетней Коко и трехлетним Бо.

По словам хитмейкера «Ангелов», он провел большую часть своих встреч с инопланетянами в Лос-Анджелесе. Уильямс заявил, что чувствует, что этот американский город, где он время от времени жил почти 15 лет, является магнитом для посетителей из других миров.

«По какой-то причине я чувствую себя ближе к инопланетянам в Лос-Анджелесе, чем в Англии…» - поделился певец.

Робби заявил, что впервые НЛО посетил его студию звукозаписи в 2008 году, когда они записывали песню «Аризона».

«Я только что написал песню под названием "Аризона". Вся она о контакте с инопланетянами, мы прослушивали запись. Когда я стоял на балконе, вдруг появился большой золотой шар света, мы подумали, что это Венера, Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестает играть и НЛО исчезает. Но затем мы снова включили "Аризону", и круглый объект снова повернулся вверх. Так произошло четыре раза. После этого началась сильная гроза и эти два больших световых шара начали танцевать в небе. Это было похоже на световое шоу, продолжавшееся около часа», - вспомнил Уильямс.