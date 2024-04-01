Хотя страстный роман между Яном Ууспыльдом и Бригитой Антон, разгоревшийся прошлым летом, угас всего за несколько месяцев, Бригиту и Яна до сих пор время от времени можно увидеть проводящими время вместе. В прошлые выходные они ужинали вместе с Элизой Колг и Индреком Рахумаа в одном из изысканных ресторанов Старого города. «Мы по-прежнему очень хорошие друзья», - комментирует Бригита.
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ФОТО ⟩ Бывшая возлюбленная Яна Ууспыльда: «Когда мы вместе, он сияет как-то иначе...»
Ян Ууспыльд и Бригита Антон, актер и владелица салона красоты, которые в прошлом году обнародовали свои отношения, а затем расстались, привлекая к себе внимание прессы, не чужие друг другу люди. В минувшие выходные Бригита опубликовала в Instagram милую фотографию, на которой она ужинает в ресторане La Cucina di Orm в Старом городе Таллинна вместе с Яном Ууспыльдом, своей подругой Элизой Колг и ее возлюбленным Индреком Рахумаа.