ФОТО ⟩ Бывшая возлюбленная Яна Ууспыльда: «Когда мы вместе, он сияет как-то иначе...»

Ян Ууспыльд и Бригита Антон, актер и владелица салона красоты, которые в прошлом году обнародовали свои отношения, а затем расстались, привлекая к себе внимание прессы, не чужие друг другу люди. В минувшие выходные Бригита опубликовала в Instagram милую фотографию, на которой она ужинает в ресторане La Cucina di Orm в Старом городе Таллинна вместе с Яном Ууспыльдом, своей подругой Элизой Колг и ее возлюбленным Индреком Рахумаа.