Карл III впервые появился на публике с момента, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. Король Великобритании вместе с супругой, королевой Камиллой, принял участие в воскресной пасхальной службе в Капелле Святого Георгия в Виндзорском замке, сообщает Zakon.kz.
Карл III впервые за долгое время появился на публике
Британские СМИ отметили, что 31 марта его Его Королевское величество улыбался и поприветствовал собравшуюся публику.
Помимо этого СМИ указывают, что его появление на этом традиционном мероприятии будет рассматриваться как попытка успокоить общественность, особенно после того, как чуть больше недели назад о поставленном ему диагнозе «онкология» рассказала принцесса Уэльская Кейт.
Кейт и ее муж, принц Уэльский Уильям, на службе не присутствовали. Сама служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, началась с призыва помолиться за принцессу Уэльскую и короля.
В феврале 75-летний король Великобритании Карл III поблагодарил всех за беспокойство о его здоровье.
The King and Queen have attended church for an Easter service in Windsor 🐰— Sky News (@SkyNews) March 31, 2024
They were joined by other members of Royal Family at the annual service at St George's Chapel but Prince William and Princess Kate were not in attendance 👑
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