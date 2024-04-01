Карл III впервые за долгое время появился на публике

Британские СМИ отметили, что 31 марта его Его Королевское величество улыбался и поприветствовал собравшуюся публику.

Помимо этого СМИ указывают, что его появление на этом традиционном мероприятии будет рассматриваться как попытка успокоить общественность, особенно после того, как чуть больше недели назад о поставленном ему диагнозе «онкология» рассказала принцесса Уэльская Кейт.

Кейт и ее муж, принц Уэльский Уильям, на службе не присутствовали. Сама служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, началась с призыва помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

В феврале 75-летний король Великобритании Карл III поблагодарил всех за беспокойство о его здоровье.

The King and Queen have attended church for an Easter service in Windsor 🐰⁠



They were joined by other members of Royal Family at the annual service at St George's Chapel but Prince William and Princess Kate were not in attendance 👑⁠



▶️▶️▶️ — Sky News (@SkyNews) March 31, 2024