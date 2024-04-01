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Карл III впервые за долгое время появился на публике

Limon.ee
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Фото: HOLLIE ADAMS

Карл III впервые появился на публике с момента, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. Король Великобритании вместе с супругой, королевой Камиллой, принял участие в воскресной пасхальной службе в Капелле Святого Георгия в Виндзорском замке, сообщает Zakon.kz.

Британские СМИ отметили, что 31 марта его Его Королевское величество улыбался и поприветствовал собравшуюся публику.

Помимо этого СМИ указывают, что его появление на этом традиционном мероприятии будет рассматриваться как попытка успокоить общественность, особенно после того, как чуть больше недели назад о поставленном ему диагнозе «онкология» рассказала принцесса Уэльская Кейт.

Кейт и ее муж, принц Уэльский Уильям, на службе не присутствовали. Сама служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, началась с призыва помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

В феврале 75-летний король Великобритании Карл III поблагодарил всех за беспокойство о его здоровье.

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