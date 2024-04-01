Пса – в вице-мэры, трезвость кота и выходные для чиновников: как в Эстонии шутят на 1 апреля в соцсетях

Владимир Свет поделился на своей странице в Facebook, что новым вице-мэром Таллинна по вопросам коммунального хозяйства стал Патрик.

«Патрик начал день с осмотра парка Кадриорг и сейчас работает над документами. По мнению политических обозревателей, это повышение стало неожиданностью», - шутит Свет, публикуя забавную фотографию. На снимке его собака с умным видом смотрит в ноутбук, а рядом лежит бумажный стикер с заданиями на день: «есть, гулять, спать».

Лыунаская префектура сообщила на своей странице в социальных сетях, что теперь проверку на трезвость будут проходить все.

«С сегодняшнего дня, передвигаетесь вы на четырех колесах, четырех лапах, двух ногах или на любом другом вспомогательном устройстве - все, абсолютно все, должны дуть», - пишут сотрудники полиции, а также извиняются за возможные пробки.

Не осталась в стороне и волостная управа Вильянди, которая предупредила, что со следующей недели у сотрудников исполнительного органа будет три выходных: пятница, суббота и воскресенье.

«Согласно решению, по пятницам здание волостного правления будет закрыто как для сотрудников, так и для граждан. Люди все равно смогут высказать свои проблемы у входа в здание суперслушателю ИИ», - сообщает волостная управа Вильянди.

«Я, например, собираюсь впредь работать только по четвергам, потому что именно так я понимаю четырехдневную (neljapäevane переводится с эстонского как четырехдневный, так и четверговый - прим. ред.) рабочую неделю», - приводит управа слова одного из своих сотрудников и добавляет, что за предоставленные неудобства не извиняется.

Суперслушатель ИИ, который будет ждать обеспокоенных жителей волости Вильянди, чтобы выслушать их проблемы и пожелания. Фото: Press Foto. Viljandi vallavalitsus.

На своей странице в Instagram AirBaltic и Bolt поделились радостной новостью о сотрудничестве. «Представляем новые инновации в путешествии: AirBoltic», - подписали свою совместную публикацию крупные компании.

«Эта инновационная услуга позволит клиентам бронировать рейсы по запросу между балтийскими столицами - Таллинном, Ригой и Вильнюсом», - передает пресс-секретарь Bolt Лийси Мария Алексиус.

Сообщается, что цена билета в одну сторону - сто евро за километр, а бизнес-клиентам удастся забронировать целый самолет всего лишь за 30 000 евро.