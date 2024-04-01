СМОТРИТЕ ⟩ В Сеть попало пикантное фото Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке

Не постеснявшись прохожих, Бен прямо на улице взял жену за ягодицу - пикантный момент удалось заснять папарацци.

Поклонники, уже сильно подуставшие от вечно печальной семейки Лопес-Аффлек, это фото оценили сполна. Кто-то пошутил, что Бен ведет себя как настоящий школьник, ну а другие заметили, что этот милый жест как нельзя лучше показывает, что у пары все в полном порядке, какие бы теории на этот счет ни строили хейтеры.

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Правда, одна вещь фанатов все же серьезно смутила. Как, недоумевают они, Дженнифер, которая так заботится о своем здоровье, позволяет мужу курить рядом с ней?

«Удивительно, что она терпит, как он курит рядом с ней, маринуя ее в этом зловонии», - написал один из пользователей Сети. Его поддержал и второй, добавив, что курильщики и некурящие вообще несовместимы.