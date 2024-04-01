Помолодевший на пару десятков лет благодаря новому образу Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в минувшее воскресенье появились на улицах Нью-Йорка, снова словно недовольные и крайне серьезные. Впрочем, так может показаться только на первый взгляд. Актер рядом с женой пусть и не расплывается в лучезарной улыбке, как рядом со своими детьми, но игривость слишком далеко не задвигает, делится Daily Mail.
СМОТРИТЕ ⟩ В Сеть попало пикантное фото Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на прогулке
Не постеснявшись прохожих, Бен прямо на улице взял жену за ягодицу - пикантный момент удалось заснять папарацци.
Поклонники, уже сильно подуставшие от вечно печальной семейки Лопес-Аффлек, это фото оценили сполна. Кто-то пошутил, что Бен ведет себя как настоящий школьник, ну а другие заметили, что этот милый жест как нельзя лучше показывает, что у пары все в полном порядке, какие бы теории на этот счет ни строили хейтеры.
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Правда, одна вещь фанатов все же серьезно смутила. Как, недоумевают они, Дженнифер, которая так заботится о своем здоровье, позволяет мужу курить рядом с ней?
«Удивительно, что она терпит, как он курит рядом с ней, маринуя ее в этом зловонии», - написал один из пользователей Сети. Его поддержал и второй, добавив, что курильщики и некурящие вообще несовместимы.