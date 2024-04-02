«Это не нормально!» - мать осужденного за убийство обратилась в Limon.ee с жалобой на то, что во время длительных свиданий со своим сыном ей приходиться делить одну комнату на двоих.
«Я мать, а не девушка!» Жительница Эстонии жалуется, что ей приходится ночевать в одной комнате с сыном-убийцей (1)
Галина, мать Александра Мацыса, отбывающего наказание за убийство ранее уже писала в редакцию Rus.Postimees с просьбой помочь ей перевести сына в тюрьму открытого типа.
Трагичная история произошла весной 2020 года, а именно, 31 марта в жилом доме в Клоога во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошла драка: тогда еще 37-летний Александр Мацыс напал на приятеля и бил его кулаками по голове, лицу и груди. После многочисленных ударов потерпевший скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.
Приговоренный к десяти годам лишения свободы мужчина отбывает наказание в тюрьме закрытого типа. В тюрьме разрешены длительные свидания, которые предполагают совместное проживание осужденного с близким ему человеком в течение нескольких дней. Раньше Галина навещала сына вместе с покойным мужем, и им предоставляли номер с двумя комнатами, где мать с отцом спали отдельно от сына. После смерти мужа свидания стали проходить иначе.
Каждый раз, когда женщина приезжает на свидание к сыну, ей приходится оставаться с ним в одной комнате, где стоит кровать и раскладушка, которую можно отдельно просить у работников тюрьмы.
«Когда сын пишет заявление и просит предоставить комнату для свидания, то он указывает, что к нему едет мать. Не девушка, а мать! Почему нам дают одноместный номер, заблаговременно зная, что у сына будет свидание со мной?» - жалуется Галина. Она добавляет, что ей приходится на месте уточнять, есть ли свободные комнаты, так как ей не удобно спать в одном помещении со взрослым сыном, который уже много лет не видел женщин.
Ситуация с одноместным номером унижает и оскорбляет Галину. Ее возмущает тот факт, что ей не могут гарантировать комфортные условия ночевки.
«Если я попрошу, то работники принесут раскладушку. Почему я должна платить за нее? Да, я за нее не доплачиваю, она входит в стоимость комнаты, но почему я или он должны спать на ней? Человек выходит из камеры, где спит на железной шконке, и хочет отдохнуть в комнате для свиданий, а не спать на неудобной раскладушке, свернувшись крючком», - добавляет она.
Комментарий Министерства юстиции
Мы обратились в Министерство юстиции и попросили разъяснить, каким образом распределяются комнаты для длительных свиданий. Специалист по связям с общественностью Лийс Лумисте сказала, что членам семьи разрешены длительные встречи. В тюрьмах ограниченное количество помещений для длительных свиданий, а желающих увидеть родных много. При организации встреч тюрьма отслеживает количество посетителей по запросу и старается предложить каждому дополнительное место. О необходимом дополнительном спальном месте или комнате заключенный должен сообщить при подаче заявления.
«Например, если двухкомнатные номера уже забронированы на желаемую дату, а заключенный не хочет использовать для встречи помещения с одной комнатой, то он может запросить свидание в другое время, когда будут свободны номера с несколькими комнатами. Еще раз отметим, что даже в небольших комнатах есть возможность разместить дополнительную кровать. Заключенный всегда может попросить об этом и не обязан спать на одной кровати с родителем», - говорит Лумисте.
В тюрьме Виру есть девять комнат для длительных встреч. Пять из них двухкомнатные и четыре - однокомнатные. Во всех комнатах Вируской тюрьмы есть также раскладное кресло, что гарантирует как минимум два отдельных спальных места.
В Таллиннской тюрьме предусмотрено восемь комнат для длительных свиданий, четыре из которых двухкомнатные и четыре - однокомнатные. В двухкомнатных номерах есть большая кровать, раскладной диван, и при возможности можно поставить дополнительное спальное место. В однокомнатных номерах установлена большая кровать. Несмотря на относительно стесненные условия, в комнатах можно разместить дополнительную кровать, если об этом попросит заключенный.
В Тартуской тюрьме девять комнат для длительных свиданий, три - двухкомнатные и шесть - однокомнатные. Помимо двуспальной кровати, в шести номерах есть также раскладной диван или дополнительная кровать. Даже в небольших комнатах можно поставить еще одну кровать, но для этого заключенный должен указать в заявлении на длительное свидание о своем пожелании.
Источник: Министерство юстиции