В тюрьме Виру есть девять комнат для длительных встреч. Пять из них двухкомнатные и четыре - однокомнатные. Во всех комнатах Вируской тюрьмы есть также раскладное кресло, что гарантирует как минимум два отдельных спальных места.

В Таллиннской тюрьме предусмотрено восемь комнат для длительных свиданий, четыре из которых двухкомнатные и четыре - однокомнатные. В двухкомнатных номерах есть большая кровать, раскладной диван, и при возможности можно поставить дополнительное спальное место. В однокомнатных номерах установлена ​​большая кровать. Несмотря на относительно стесненные условия, в комнатах можно разместить дополнительную кровать, если об этом попросит заключенный.

В Тартуской тюрьме девять комнат для длительных свиданий, три - двухкомнатные и шесть - однокомнатные. Помимо двуспальной кровати, в шести номерах есть также раскладной диван или дополнительная кровать. Даже в небольших комнатах можно поставить еще одну кровать, но для этого заключенный должен указать в заявлении на длительное свидание о своем пожелании.

Источник: Министерство юстиции